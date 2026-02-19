Lotto 6/49 - Le gros lot de 5 millions de dollars est remporté au Québec! English

Nouvelles fournies par

Loto-Québec

19 févr, 2026, 01:29 ET

MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Gros lot classique de 5 millions de dollars, offert au tirage du Lotto 6/49 d'hier, a été gagné grâce à un billet vendu au Québec!

Au prochain tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 34 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars comme c'est le cas à chaque tirage.

Photo Loto-Québec (Groupe CNW/Loto-Québec)
Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

