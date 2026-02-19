Nouvelles fournies parLoto-Québec
19 févr, 2026, 01:29 ET
MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le Gros lot classique de 5 millions de dollars, offert au tirage du Lotto 6/49 d'hier, a été gagné grâce à un billet vendu au Québec!
Au prochain tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 34 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars comme c'est le cas à chaque tirage.
Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.
|
Source et renseignements :
|
Renaud Dugas
|
Porte-parole et directeur des relations médias
|
Loto-Québec
|
514 499-5208
SOURCE Loto-Québec
Partager cet article