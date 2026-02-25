MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto Max, soit le vendredi 27 février, la cagnotte s'élèvera à environ 80 millions de dollars, soit un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 10 Maxmillions.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

photo loto-québec (Groupe CNW/Loto-Québec)

Les Québécois ont gagné plus de 4 147 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 50 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et dix gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 254 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 153 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2025, la Société a remis plus de 1,7 milliard de dollars en lots et fait 105 millionnaires à travers le Québec. Elle a notamment versé près de 20 rentes à vie, un record! Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

SOURCE Loto-Québec