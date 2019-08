Loto-Québec, en collaboration avec Adélard et la Ville de Frelighsburg, présente l'exposition La nature nous habite

MONTRÉAL, le 31 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que Loto-Québec inaugure l'exposition La nature nous habite, à l'église Bishop Stewart Memorial de Frelighsburg. Ce projet singulier, dont le commissariat est assuré par Laure Waridel, a été réalisé en collaboration avec le centre Adélard et la Ville de Frelighsburg. L'exposition se déroule jusqu'aux Journées de la culture, les 27, 28 et 29 septembre.

Quelques mots sur l'exposition

L'œuvre intitulée Le poirier de Mandchourie de Jocelyn Philibert , artiste de la Collection Loto-Québec, a séduit Laure Waridel . Elle l'a donc choisie pour illustrer l'exposition.

Jocelyn Philibert a saisi l'occasion que lui a offerte Loto-Québec d'habiller les murs extérieurs du Centre Adélard au moyen de deux de ses œuvres, soit Sur le chemin des bohémiens et Chez Étienne, représentant l'atelier de son ami Étienne à Saint-Jean-Port-Joli. Ces installations sont appréciées par les citoyens et touristes, de même que par les visiteurs et utilisateurs du centre Adélard, depuis son ouverture le 18 mai dernier.

Laure Waridel jette un regard nouveau sur la Collection Loto-Québec. Parmi la trentaine d'œuvres qu'elle a choisies, on retrouve des créations de Frédérick Back, de Marcelle Ferron, de Jean Paul Lemieux et de Rita Letendre.

Un engagement fidèle

L'engagement de Loto-Québec envers les arts visuels au Québec a commencé avec la naissance de sa collection, il y a 40 ans cette année.

La Collection Loto-Québec contribue à rendre l'art d'ici accessible, en dehors des musées et des centres urbains, comme elle le fait dans la municipalité de Frelighsburg . En développant des partenariats culturels novateurs comme celui avec Adélard, la Collection soutient le milieu de la création. Telle est sa mission.

Citations

« La Collection Loto-Québec est l'une des collections d'entreprise les plus importantes du Québec. Depuis sa création, en 1979, elle contribue au rayonnement des artistes d'ici. Elle constitue un patrimoine culturel québécois inestimable », mentionne Lynne Roiter , présidente et chef de la direction de Loto-Québec.

« La thématique de l'exposition choisie par Laure Waridel reflète notre idée du développement durable, équilibré et en harmonie avec la nature de Frelighsburg », souligne Jean Lévesque, maire de Frelighsburg.

reflète notre idée du développement durable, équilibré et en harmonie avec la nature de », souligne Jean Lévesque, maire de . « Adélard remercie Loto-Québec pour son engagement de la première heure. Il nous permet de porter plus loin notre mission, qui est de rapprocher les artistes et les citoyens grâce, par exemple, à cette exposition gratuite. Merci également à Laure Waridel qui, par son regard sur les œuvres de la Collection Loto-Québec, propose une réflexion sur notre rapport à la nature », déclare Sébastien Barangé, cofondateur et président d'Adélard.

À propos de la Collection Loto-Québec

Depuis 1979, Loto-Québec soutient le milieu de la création québécoise et contribue à mettre la culture d'ici à la portée de tous. Sa collection rassemblant près de 5 000 œuvres réalisées par plus de 1 200 artistes est accessible afin que le plus grand nombre profite des bienfaits que l'art procure, notamment à l'intérieur de parcours culturels dans ses établissements de jeux et de prêts dans des établissements de santé et des expositions. Depuis 2015, Loto-Québec a aussi réalisé sept projets d'art public qui marient l'art, l'environnement et la collectivité : à Saint-Jérôme, à Rouyn-Noranda, à Jonquière, à Mont-Tremblant, à Sherbrooke, à La Malbaie et à Gatineau.

