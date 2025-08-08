MONTRÉAL, le 8 août 2025 /CNW/ - Les Québécois ont été particulièrement chanceux à la loterie depuis le début de l'année. En effet, Loto-Québec a fait 65 nouveaux millionnaires jusqu'à présent en 2025. En août 2024, le compte s'élevait à 58 nouveaux millionnaires.

Loteries - 65 nouveaux millionnaires depuis le début de l’année (Groupe CNW/Loto-Québec) Loteries - 65 nouveaux millionnaires depuis le début de l’année (Groupe CNW/Loto-Québec)

« Loto-Québec a versé plus de 1,8 milliard de dollars en lots l'année dernière. La chance se poursuit en 2025, et cela a fait beaucoup de familles heureuses! D'ailleurs, depuis juin, deux gros lots du Lotto Max ont été remis au Québec », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Une foule de gros lots remportés au Québec

En juillet, un entrepreneur de la Montérégie et une retraitée de Montréal se sont partagé le gros lot du Lotto Max de 70 000 000 $. Ils ont tous deux mentionné vouloir voyager davantage, peut-être même en première classe!

Un mois plus tôt, 15 collègues travaillant dans un concessionnaire à Trois-Rivières, en Mauricie, remportaient le gros lot de 20 000 000 $ du Lotto Max avec un billet acheté en Formule groupe. « C'était fébrile au boulot », a confié l'un des membres du groupe. « Tout le monde se sautait dans les bras! » Les travailleurs ont reçu leur gros lot ensemble au Salon de jeux de Trois-Rivières

Enfin, six gros lots de 5 000 000 $ ont été remportés ici depuis janvier. Le Gros lot classique du Lotto 6/49 a été gagné cinq fois, par des résidents de l'Estrie, de la Montérégie et de Montréal. Le gros lot de 5 000 000 $ de Célébration 2025 a quant à lui été remporté en janvier par une résidente du Saguenay‒Lac-Saint-Jean, qui avait acheté son billet le jour de Noël.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis près de 1,8 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5151 [email protected]

SOURCE Loto-Québec