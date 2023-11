Novembre est le Mois de la sensibilisation à l'eczéma, et on encourage les membres de la collectivité de l'eczéma à se faire entendre pour provoquer des changements.

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Novembre est le Mois de la sensibilisation à l'eczéma et la Société canadienne de l'eczéma (SCE) s'efforce de faire changer les perceptions entourant l'eczéma avec son initiative #PrêtsPourUnChangement. Cette année, la SCE demande aux personnes atteintes d'eczéma et à leurs aidants de se joindre à elle afin de mieux faire connaître les répercussions de l'affection et le besoin d'améliorer les soins en racontant leurs histoires. La campagne aidera les Canadiens à mieux comprendre le fardeau associé à l'eczéma et la prise en charge de cette affection complexe.



« Eczéma » est un terme générique pour décrire de nombreuses formes de dermatite, la forme la plus courante étant la dermatite atopique (DA), une affection inflammatoire chronique de la peau qui peut se manifester par des démangeaisons intenses et des poussées d'éruptions douloureuses lors desquelles la peau peut se fendiller, suinter et saigner. La DA peut avoir des répercussions sur tous les aspects de la vie de la personne touchée et de ses proches, nuisant au sommeil, à la productivité au travail ou à l'école et aux relations sociales. Les personnes rapportent que l'affection peut être très incommodante, même si ses répercussions sont souvent sous-estimées. Les patients et leurs aidants sont souvent laissés avec leurs souffrances, car les traitements peuvent être inadéquats et les temps d'attente pour consulter un spécialiste peuvent être longs.



« L'eczéma et la DA sont très courants chez les Canadiens; toutefois, cette affection est souvent minimisée et perçue comme une simple peau sèche, a indiqué Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la SCE. Pour de nombreuses personnes atteintes, l'eczéma est complexe et difficile à prendre en charge. En novembre, la SCE s'efforce de faire changer les perceptions au sujet de l'eczéma et des répercussions profondes qu'il peut avoir sur la vie quotidienne. »



La Dre Rachel Asiniwasis (FRCPC, FAAD), dermatologue collaboratrice de la SCE, nous indique : « L'eczéma est une crise de santé publique qui passe souvent inaperçue. Je vois de nombreux patients qui subissent les répercussions de l'eczéma sur leur vie avec des plaies ouvertes, un mauvais sommeil et qui ont bien souvent des infections secondaires, pour ne nommer que ces exemples. La prise en charge de cette affection complexe peut avoir une incidence marquée sur la qualité de vie. Des efforts soutenus de plusieurs acteurs sont requis pour alléger ce fardeau et améliorer les résultats pour les patients ».



« Les démangeaisons et le manque de sommeil associés à l'eczéma peuvent vraiment rendre la vie difficile. Cela nuit à la santé mentale, au bien-être émotionnel et à l'estime de soi », a indiqué Tanya, une personne qui souffre d'eczéma depuis toujours et qui donne de son temps à la SCE. Tanya a deux enfants aussi atteints d'eczéma. « Cela me brise le cœur de voir mon enfant se gratter sans cesse jusqu'à se faire saigner. Il est toujours très fatigué et irritable, et me dit "Maman, ça pique tellement! Je me suis gratté beaucoup, est-ce que ça saigne?" Ça me brise le cœur. Les répercussions de la DA et les démangeaisons invalidantes, c'est difficile à vivre pour un enfant. »

Selon le sondage mené par la SCE, les Canadiens atteints de DA ont rapporté ce qui suit :

87 % des répondants adultes atteints de DA modéré ou sévère ont dit que leur vie quotidienne était altérée négativement en raison de leur DA 1

79 % des répondants adultes atteints de DA modéré ou sévère subissent des pertes de sommeil en raison de leur DA 1

46 % des répondants adultes atteints de DA modérée ou sévère qualifient leurs démangeaisons d'invalidantes 2

78 % des répondants adultes atteints de DA modéré ou sévère ont dit qu'ils ont vécu sans traitement adéquat pendant au moins un an1

On encourage la collectivité de l'eczéma à se faire entendre auprès de la SCE au cours de ce mois-ci. Pour vous aider à rédiger votre témoignage, la SCE a créé des ressources renfermant des conseils utiles. Pour consulter ces conseils et savoir comment participer à l'initiative #PrêtsPourUnChangement, consultez le site https://eczemahelp.ca/fr/simpliquer/ ou communiquez avec la SCE à [email protected] pour demander de l'aide.

Toute personne voulant en savoir plus sur l'eczéma et aider à faire connaître la cause et l'affection au cours de ce mois de la sensibilisation peut consulter le site eczemahelp.ca/fr/pretspourunchangement.

À propos de la Société canadienne de l'eczéma

La Société canadienne de l'eczéma est un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens atteints d'eczéma. Notre mandat repose sur l'éducation, le soutien, la sensibilisation, la défense de droits et d'intérêts, et la recherche. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.eczemahelp.ca.

