Novembre est le Mois de la sensibilisation à l'eczéma, et des lieux d'intérêts d'un océan à l'autre seront éclairés de bleu pour la cause

TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Novembre est le Mois de la sensibilisation à l'eczéma, et la Société canadienne de l'eczéma (SCE) a sollicité des monuments et des lieux d'intérêt de partout au Canada afin qu'ils soient éclairés de bleu pour « faire la lumière » sur le fardeau et les répercussions associés à l'eczéma et à la dermatite atopique (DA).

« Eczéma » est un terme générique pour décrire de nombreuses formes de dermatite. La forme la plus courante est la dermatite atopique (DA), une affection inflammatoire chronique de la peau qui peut se manifester par des démangeaisons intenses et des poussées d'éruptions douloureuses lors desquelles la peau peut se fendiller, suinter et saigner. La DA peut avoir des répercussions significatives sur tous les aspects de la vie de la personne touchée et de ses proches, nuisant au sommeil, à la productivité au travail ou à l'école et aux relations sociales.

« L'eczéma et la DA sont très courants chez les Canadiens; toutefois, on se fait dire que cette affection est souvent perçue comme une simple peau sèche, a indiqué Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la SCE. En jetant une lumière bleue sur le Canada au cours du mois de novembre, nous espérons avoir trouvé un moyen puissant pour faire connaître le fardeau de l'eczéma et le besoin de meilleurs soins et d'un accès équitable aux traitements. »

« Devoir composer avec l'eczéma sévère pendant mon adolescence a été douloureux et m'a fait m'isoler. Le stress déclenchait des poussées invalidantes et aggravait mes symptômes, a indiqué Kyle, un jeune homme atteint d'eczéma sévère. J'ai vécu de l'intimidation et souffert d'une dépression si profonde que je ne pouvais plus aller à l'école. J'ai dû accepter que l'eczéma fasse partie de ma vie. Je raconte mon histoire ce mois-ci, car je veux que les autres personnes qui souffrent d'eczéma ne se sentent plus seules. Je veux aussi briser la stigmatisation entourant cette maladie et militer en faveur de meilleurs soins et traitements. »

« En tant que parent, j'ai été un témoin de premier plan du parcours de Kyle avec l'eczéma et des répercussions émotionnelles et physiques que la maladie peut avoir, raconte Jenn, la mère de Kyle et une porte-parole de la cause. Le Mois de la sensibilisation à l'eczéma est essentiel, car il met en lumière une affection qui touche beaucoup de personnes et aide à informer les gens et à appuyer les proches. Ensemble, nous pouvons favoriser une meilleure compréhension et plus d'empathie, afin de faire en sorte que personne ne se sente seul avec ses problèmes de peau. »

Pour consulter la liste de tous les monuments et lieux d'intérêt qui seront éclairés de bleu au cours du mois de novembre afin de sensibiliser à la cause, consultez le site eczéma https://eczemahelp.ca/fr/faire-la-lumiere-sur-leczema/. La SCE invite les Canadiens à visiter le lieu d'intérêt le plus près et à afficher des photos sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #Fairelalumièresurleczéma.

Voici quelques faits saillants à propos de l'eczéma :

L'eczéma est généralement caractérisé par une peau sèche qui démange et qui peut se fendiller, suinter, saigner et devenir rugueuse ou épaisse.

On dit souvent que l'eczéma occasionne des rougeurs, toutefois ce symptôme se manifeste le plus souvent chez les peaux pâles. La rougeur peut être absente chez les peaux foncées, et les lésions peuvent plutôt prendre des tons violacés, grisâtres, brun rouge ou brun foncé.

L'eczéma est une affection chronique et récurrente caractérisée par des périodes de « poussées » (plaques actives ou nouvelles d'eczéma : rougeâtres, squameuses et/ou surélevées) et de rémission (lorsque l'eczéma n'est pas actif). Certaines personnes semblent toujours présenter des lésions actives. Il n'existe aucun remède définitif contre l'eczéma, bien que les patients puissent arriver à bien le maîtriser et à vivre sans trop d'inconfort.

Pour en savoir plus sur comment vous impliquer et contribuer aux efforts pour « faire la lumière » sur l'eczéma, consultez le site https://eczemahelp.ca/fr/faire-la-lumiere-sur-leczema/

À propos de la dermatite atopique

La DA est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Elle est caractérisée par des périodes pendant lesquelles la peau est sèche, prurigineuse et enflammée et peut se fendiller, suinter et saigner. Ces périodes d'aggravation des symptômes s'appellent des poussées. On estime que 11 pour cent des enfants et 7 pour cent des adultes sont atteints de DA.

À propos de la Société canadienne de l'eczéma

La Société canadienne de l'eczéma est un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui se consacre à l'amélioration de la vie des Canadiens atteints d'eczéma. Notre mandat repose sur l'éducation, le soutien, la sensibilisation, la défense de droits et d'intérêts, et la recherche. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.eczemahelp.ca/fr.

