TORONTO, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, s'est adressé aujourd'hui à différents intervenants clés et membres de la collectivité à la Chambre de commerce de la région de Toronto. Dans son allocution, Alexis von Hoensbroech a mis en lumière les récentes réalisations de la compagnie aérienne et a fait part de ses perspectives et de ses plans stratégiques visant à faire du Groupe le chef de file des compagnies aériennes à faible coût au Canada.

Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Après trois années difficiles en raison de la pandémie de COVID-19, le Groupe WestJet a dépassé ses niveaux de capacité prépandémique et est redevenu rentable, ce qui lui a permis de poursuivre sa stratégie et d'élargir son offre aux Canadiens.

« Compte tenu des longues distances de vol de notre pays sur son vaste territoire, les Canadiens d'un océan à l'autre méritent de bénéficier d'un transport aérien abordable et fiable », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Cela fait 27 ans que nous nous engageons à offrir un transport aérien abordable. Aujourd'hui, les avantages de notre plan de croissance nous permettent d'améliorer la connectivité nationale entre l'Ouest et l'Est du Canada et d'offrir aux Canadiens, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, un plus grand nombre d'options de loisirs et de vacances à bon prix. »

Dans ses remarques, Alexis von Hoensbroech a souligné des avancées et des réalisations importantes qui ont fait progresser la compagnie aérienne et son plan de croissance :

Au service des Canadiens d'un océan à l'autre

Dans une industrie marquée par de nouveaux niveaux de concurrence féroce, WestJet est prête à se démarquer avec son plan de croissance ambitieux et son engagement à offrir des options de voyage à faible coût aux Canadiens d'un océan à l'autre. Consolidant sa position en tant que principale compagnie aérienne de loisirs du pays, le Groupe WestJet, dont font partie WestJet et Sunwing Airlines, offrira plus de sièges que toute autre compagnie aérienne canadienne, en proposant cet hiver 230 liaisons directes entre 26 collectivités canadiennes et 55 destinations soleil populaires aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Le Groupe Vacances Sunwing, la nouvelle division de vacances du Groupe WestJet qui englobe Vacances Sunwing et Vacances WestJet et qui constitue le plus important voyagiste canadien, fait avancer la stratégie consistant à offrir aux Canadiens des voyages d'agrément abordables toute l'année.

Excellence opérationnelle et responsabilité partagée

À la suite d'un retour turbulent à la stabilité après la crise de la COVID-19, WestJet a réalisé d'importants progrès en matière de fiabilité grâce à son programme d'excellence opérationnelle. En mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience de ses invités et sur la fiabilité du produit offert, la compagnie aérienne a considérablement amélioré sa ponctualité pendant la période de pointe estivale cette année. Alors qu'il renforce ses engagements et ses investissements dans son personnel et sa technologie, le Groupe WestJet a embauché plus de 5 000 employés au cours des 18 derniers mois afin d'améliorer tous les aspects de l'expérience des invités. La compagnie aérienne continue de plaider en faveur de la transparence et de la responsabilité partagée dans l'ensemble de l'écosystème de l'aviation dans le but d'apporter des améliorations significatives et durables.

« Nous comprenons la frustration causée par les perturbations des déplacements et nous faisons écho aux préoccupations de nos invités au sujet des droits actuels des passagers aériens », a poursuivi Alexis von Hoensbroech. « Les compagnies aériennes sont actuellement les seuls fournisseurs de services responsables dans l'écosystème du transport aérien. Bien que nous demeurions déterminés à indemniser nos invités au besoin, nous cherchons à apporter des améliorations significatives au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) afin de créer un cadre de responsabilisation partagé dans l'ensemble de l'écosystème de l'aviation du Canada. Sans cela, on ne devrait pas s'attendre à des améliorations significatives dans l'ensemble du transport aérien au Canada. »

L'avenir prometteur du Groupe WestJet pour les Canadiens

L'avenir du Groupe WestJet repose sur la priorité stratégique de la compagnie aérienne sur sa flotte d'avions 737 en expansion et sur l'ajout du Groupe Vacances Sunwing à son portefeuille de voyages d'agrément.

Grâce à Swoop, le transporteur à très faible coût du Groupe WestJet, dont l'intégration sera conclue le 28 octobre, et à l'intégration plus poussée de Sunwing Airlines, l'expansion du Groupe améliorera considérablement sa capacité à offrir des services abordables, fiables et de choix à ses invités. Soutenue par sa flotte d'avions Boeing 737 et par le plus grand carnet de commandes pour avion à fuselage étroit au Canada, WestJet commencera bientôt à mettre en œuvre des plans visant à densifier les cabines de ses appareils afin de répartir les coûts sur un plus grand nombre de sièges, tout en continuant de servir les invités qui préfèrent une offre plus haut de gamme. En tirant parti des produits à très bas prix de Swoop et des forfaits de vacances offerts par Vacances Sunwing, le Groupe WestJet aura de nouvelles occasions d'offrir des tarifs abordables et davantage de forfaits de voyages d'agrément partout au Canada grâce à sa flotte en plein essor.

D'autres mises à jour sur les avancées de WestJet relatives à sa stratégie de croissance sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous/notre-strategie.

À propos du Groupe WestJet

WestJet a pris son envol en 1996, réduisant les tarifs aériens de moitié et augmentant la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada de plus de 50 %. Aujourd'hui, le Groupe WestJet se compose du plus important transporteur aérien à faible coût au Canada et du plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages abordables aux Canadiens. En comptant WestJet, Sunwing Airlines, le Groupe Vacances Sunwing et WestJet Cargo, les 14 000 employés du Groupe WestJet desservent 37 collectivités au Canada et 74 destinations dans 27 pays. WestJet Cargo utilise les avions de WestJet et une flotte spécialisée de Boeing 737-800 convertis pour fournir des services de fret aérien à une vaste gamme de clients.

