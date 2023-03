TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation, Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) de la Banque Scotia figure dans le palmarès des meilleurs cadres supérieurs établi par Report on Business, pour son leadership remarquable.

Établi en 2020, ce palmarès annuel vise à célébrer les réalisations remarquables de 50 cadres supérieurs occupant un autre poste que celui de chef de la direction et ayant un impact important dans les catégories suivantes : finances, ressources humaines, exploitation, ventes et marketing, technologie.

Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l’exploitation, Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia figure dans le palmarès des meilleurs cadres supérieurs établi par Report on Business, pour son leadership remarquable. (Groupe CNW/Scotiabank)

« Loretta est une leader qui fait bouger les choses dans le secteur des services financiers; elle a démontré qu'elle pouvait trouver et mettre en place des solutions qui répondent aux priorités et aux occasions de l'entreprise, explique Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Au nom de tous les BanquiersScotia, je suis fier de féliciter Loretta de cette marque de reconnaissance amplement méritée. »

Loretta reçoit cette distinction, car elle a réussi la modernisation interfonctionnelle nécessaire des activités des SBMM. Voici quelques projets qu'elle a dirigés : la mise en œuvre de la stratégie de négociation électronique multiactifs des SBMM (ScotiaRED), le développement du programme de gestion des relations avec la clientèle, la supervision des mesures correctives réglementaires des SBMM à l'échelle mondiale et de la réforme connexe, ainsi que l'élaboration et la mise en place du modèle opérationnel postpandémique des SBMM. Tous ces projets ont contribué à la force de la plateforme et établi des bases solides pour le succès continu des SBMM.

Leader respectée dans le milieu des services financiers, Loretta est une dirigeante passionnée qui prône l'inclusion. En 2022, elle a fait partie des Champions of change nommés par l'organisme Women in Capital Markets (WCM) en raison des efforts constants qu'elle déploie pour faire progresser la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI).

