La solution autonome de Nuvei et ses capacités d'acquisition locale alimentent les bornes de recharge pour VE de Loop Global partout au Canada ; l'expansion souligne les ambitions de croissance mondiale des deux entreprises

MONTRÉAL et EL SEGUNDO, Californie, 19 septembre 2025 /CNW/ - Nuvei annonce aujourd'hui le renforcement de son partenariat stratégique avec Loop Global, un leader des Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE), pour améliorer l'expérience de paiement des conducteurs partout au Canada.

S'appuyant sur une collaboration fructueuse avec les États-Unis, Nuvei fournit maintenant à Loop Global ses capacités d'acquisition locale directe pour des bornes de recharge de VE clé en main autonomes dans l'ensemble des propriétés commerciales, des lieux de travail, des municipalités et des infrastructures publiques du Canada. En traitant les transactions à l'échelle nationale par l'entremise de Nuvei, Loop Global offre des transactions plus rapides et plus fiables aux conducteurs de VE, tout en permettant aux exploitants de terminaux de bénéficier de taux d'approbation plus élevés, d'une complexité réduite et d'une meilleure prévisibilité des coûts d'échange.

Les bornes de recharge de Loop Global sont alimentées par les terminaux intelligents, autonomes et sécurisés basés sur Android de WizarPOS, intégrés à la plateforme modulaire de Nuvei pour offrir des capacités de paiement de qualité professionnelle grâce à une solution unique et transparente.

Le marché canadien des VE continue de s'accélérer, les véhicules zéro émission (VZE) représentant 15,4 % de toutes les nouvelles immatriculations en 2024, soit près d'un véhicule neuf sur cinq au T4, selon S&P Global Mobility1. Depuis 2020, plus de 724 000 VZE ont été enregistrés à l'échelle nationale2. À l'avenir, la taille du marché canadien des VE et des infrastructures de recharge devrait presque doubler, passant de 6,56 milliards USD en 2024 à plus de 12 milliards USD d'ici 20293, ce qui souligne l'expansion rapide de l'adoption par les consommateurs et de l'écosystème des paiements de soutien.

Phil Fayer, président et CEO de Nuvei, déclare : « Ce partenariat représente une autre étape importante dans la prestation d'expériences de paiement fluides dans des secteurs à croissance rapide. Forts de notre vaste expérience en soutien de réseaux de recharge de VE de premier plan, nous combinons nos capacités d'acquisition locale au Canada avec l'infrastructure croissante de VE de Loop Global et la technologie de paiement Android de WizarPOS pour accélérer la transition vers le transport durable, ce qui permet aux consommateurs d'utiliser plus facilement leurs VE, où qu'ils soient et quel que soit leur mode de paiement ».

Son Dang, chef des produits et cofondateur de Loop Global, ajoute : « Notre partenariat élargi avec Nuvei permet aux conducteurs de profiter d'expériences de recharge fiables, sécuritaires et fluides, tout en maintenant la recharge pratique pour les conducteurs et rentable pour les hôtes de site ».

L'expansion canadienne marque également le lancement d'une stratégie conjointe de croissance mondiale, Nuvei et Loop Global prévoyant d'étendre leur collaboration à d'autres régions, en commençant par les Émirats arabes unis (ÉAU) avant la fin de 2025.

Cette annonce stratégique souligne également pourquoi Nuvei est le partenaire de choix des entreprises canadiennes en matière de paiements. Les capacités d'acquisition directe de Nuvei permettent aux entreprises à l'échelle nationale de traiter des transactions nationales localement, éliminant ainsi les processeurs tiers et permettant des taux d'approbation beaucoup plus élevés. Combiné à une connectivité avancée de la gestion du portefeuille d'applications et à des solutions omnicanales, Nuvei aide les entreprises canadiennes à simplifier les paiements, à accroître leurs ventes et à offrir une expérience client optimales.

À propos de Loop Global

Loop Global est un fournisseur de premier plan de solutions complètes et clés en main de recharge de véhicules électriques (VE) pour les clients du monde entier. L'entreprise offre une gamme complète de matériel, de logiciels et de services, et ses bornes de recharge esthétiques et rationalisées se distinguent par leur souci de disponibilité, de commodité et de fiabilité de pointe. Grâce à son engagement envers l'innovation et les besoins de ses clients, Loop est fier de sa solution inégalée. En appliquant une stratégie consultative axée sur le portefeuille, Loop guide les clients à chaque étape du déploiement des bornes de recharge de VE avec facilité et confiance, soutenant ainsi la transition vers un transport durable. Cette approche a permis à Loop de nouer des relations de longue date avec des clients de renom, notamment AvalonBay Communities, Reem Mall et AMLI Residential. Pour en savoir plus, visitez le http://www.loopglobal.com.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les activités de ses clients aux quatre coins du globe. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux entreprises de premier plan d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires et de gestion des risques et des fraudes. En reliant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 50 marchés, 150 devises et 720 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations nécessaires aux clients et aux partenaires pour réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

Contact :

Nuvei, relations publiques

[email protected]

1 Le taux d'adoption des VZE au Canada a atteint 18,9 % au T4 2024 : S&P

2 CER - Aperçu du marché : Véhicules zéro émission au Canada - dernières tendances, y compris les perspectives régionales, les constructeurs et les modèles

3 Marché canadien des VE et des infrastructures de recharge : Investment Opportunities and Future Outlook Databook - plus de 50 indicateurs clés de performance couvrant la taille du marché des VE selon la valeur et le volume, le type de véhicule, le niveau de prix, le type de propulsion, l'emplacement - Mise à jour au T2 2025

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei