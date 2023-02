Longueuil retient la candidature de Patrick Bélanger à titre de directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus de sélection qui s'est déroulé dans les dernières semaines, Longueuil annonce que la candidature de Patrick Bélanger a été retenue pour occuper le poste de directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), pour une durée de 5 ans. Le comité exécutif d'agglomération s'étant déjà prononcé en faveur de cette nomination, elle sera soumise pour approbation au conseil d'agglomération qui aura lieu le 16 février prochain.

Titulaire d'une maîtrise en administration publique, Patrick Bélanger est actuellement directeur adjoint au sein du SPAL. Cumulant 32 ans d'expérience dans le domaine policier et 20 ans en gestion au sein de la Sûreté du Québec, dont plusieurs fonctions de niveau stratégique, opérationnel et administratif, il est reconnu comme un agent de changement axé avant tout sur la collaboration. Son entrée en poste à titre de directeur du SPAL est prévue le 20 février.

« L'expertise et la grande compréhension de la réalité longueuilloise de Patrick Bélanger sont inestimables pour la poursuite de la vision du SPAL qui est chère pour notre administration : une vision novatrice et reconnue à l'échelle internationale. Ayant collaboré proactivement à l'élaboration de la vision de notre service de police avant même qu'il en joigne les rangs, M. Bélanger est la personne toute désignée pour assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens de l'agglomération de Longueuil. Par ailleurs, les programmes et projets déjà en cours au SPAL, tels que RÉSO et Immersion, se poursuivront avec cette nomination, comme ils s'inscrivent en droite ligne avec la philosophie promue par le nouveau chef du service de police, en continuité avec celle de son prédécesseur. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillerons sous peu M. Bélanger dans ses nouvelles fonctions », a déclaré la présidente du comité exécutif d'agglomération et mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« Le leadership mobilisant, l'approche collaborative de premier plan et l'engagement marqué dont a fait preuve Patrick Bélanger depuis son arrivée et dans ses expériences professionnelles antérieures répondent parfaitement au profil que nous recherchions pour le poste de directeur du SPAL. M. Bélanger se démarque à la fois par ses compétences humaines et sa grande connaissance du milieu policier. Parmi ses mandats futurs, notons que le nouveau chef du SPAL poursuivra le développement des talents à l'interne et l'adaptation des services à la réalité longueuilloise. Je lui assure mon entière confiance pour assumer ce nouveau rôle avec brio », a mentionné le directeur général de la Ville de Longueuil, Alexandre Parizeau.

L'assermentation officielle de Patrick Bélanger est prévue au début du mois d'avril.

