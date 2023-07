Longueuil : le prolongement du boulevard Béliveau sera complété au printemps et à l'été 2024

LONGUEUIL, QC, le 4 juil. 2023 /CNW/ - Après près de deux ans à l'arrêt, la Ville annonce que le chantier du prolongement du boulevard Béliveau reprendra au printemps 2024.

Coupe proposée pour le réaménagement du boulevard Béliveau (Groupe CNW/Cabinet de la mairesse de Longueuil)

En octobre 2021, ces travaux avaient été interrompus par ordonnance de la Cour supérieure, en raison de leurs effets préjudiciables à la rainette faux-grillon de l'Ouest, puis par décret par le ministère de l'Environnement du Canada (ECCC) le mois suivant. L'arrêt des travaux était alors également souhaité par la mairesse Catherine Fournier, nouvellement élue, le temps de refaire l'analyse du projet. Rappelons que ce projet visait à prolonger le boulevard Béliveau jusqu'au carrefour giratoire du boulevard Vauquelin, à la limite des arrondissements du Vieux-Longueuil et de Saint-Hubert, sur un tronçon de 300 mètres.

« À l'automne 2021, durant la campagne électorale municipale, j'ai demandé l'arrêt des travaux du prolongement du boulevard Béliveau, car les conditions édictées à l'avis faunique produit par le ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (aujourd'hui le MELCCFP) n'étaient pas respectées. Dès le lendemain de mon élection en tant que mairesse, je donnais d'ailleurs l'orientation de cesser la contestation de l'injonction en Cour. Aujourd'hui, deux raisons nous motivent finalement à compléter l'ouvrage. D'abord, comme les travaux avaient été réalisés à près de 75%, après analyse, le milieu ne peut pas être restauré dans son ensemble. Compte tenu de cette situation, notre administration a revu le projet de fond en comble afin de respecter toutes les recommandations techniquement réalisables contenues dans le rapport du MELCCFP avant de procéder aux travaux avec cette version 2.0. Nous sommes d'ailleurs en discussion constante avec ECCC afin de répondre aux plus hauts standards de protection de l'espèce et ainsi obtenir le permis conséquent. Celui-ci devrait être octroyé au plus tard l'automne prochain, ce qui nous permettra de débuter les travaux après la saison hivernale, au printemps 2024 », a annoncé la mairesse Catherine Fournier.

Voici plusieurs exemples des recommandations de l'avis faunique qui seront au cœur de la nouvelle mouture du projet et dont l'intégration a été convenue à la fois avec ECCC et le MELCCFP, qui siègent au comité de gouvernance du projet avec la Ville de Longueuil et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) :

La réduction de la largeur de l'ouvrage de 7,6 mètres afin que le plus d'espace possible soit intégré au sein des milieux naturels des boisés du Tremblay (côté nord) et Roberval (côté sud), ce qui implique des voies (une par direction) rétrécies, l'élimination des cases de stationnements prévues et l'élimination du terre-plein central ; L'aménagement d'un passage faunique spécifiquement dédié aux besoins de la rainette faux-grillon de l'Ouest à un endroit où la connectivité hydrique naturelle est présente, que la Ville intégrera au futur corridor de biodiversité reliant les boisés du Tremblay , Roberval et Fonrouge ; L'absence de développement immobilier aux abords du boulevard.

« Le respect de ces conditions était au cœur de nos engagements et permettront de réaliser le projet, qui deviendra tant accessible aux piétons, aux cyclistes qu'aux automobilistes. Du même coup, j'annonce également que nous souhaitons que la vitesse sur le boulevard Béliveau soit abaissée à 40 km/h afin de limiter les effets de l'ouverture du boulevard sur la circulation sur cette artère locale névralgique pour les citoyennes et les citoyens du secteur et améliorer le sentiment de sécurité des usagers. La question sera étudiée au cours des prochains mois par la Commission de la mobilité durable de la Ville (CMD) afin d'en faire la recommandation au comité exécutif », a ajouté Lysa Bélaïcha, conseillère municipale du Boisé-du Tremblay et responsable associée à l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques au conseil de la Ville de Longueuil.

Au cours des prochaines semaines, différentes étapes seront franchies, notamment quant au financement des travaux, à l'octroi des contrats de réalisation des ouvrages et à la demande officielle de permis auprès d'ECCC, qui devrait ensuite être octroyé au plus tard à l'automne 2023. Un tel permis permettra à la Ville de procéder aux travaux afin de terminer le boulevard et d'y donner accès à la population une fois ouvert, sans toutefois que le décret ne soit levé pour les autres terrains touchés. Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2025 de la Ville prévoit une somme de plus de deux millions de dollars afin de compléter le boulevard.

« Bien que l'échéancier puisse encore évoluer, nous sommes confiants que le tout avancera comme prévu. Nous continuerons de travailler en concertation avec les ministères impliqués et nos autres partenaires. Dès le début de ces pourparlers, j'ai rapidement rencontré les ministres de l'Environnement québécois et fédéral, Benoit Charrette et Steven Guilbeault, afin de mettre la table à cette collaboration entre Longueuil, Québec et Ottawa dans le dossier. Notre priorité demeure la protection de nos milieux naturels, incluant des boisés du Tremblay, Roberval et Fonrouge, qui abritent la population la plus importante de rainettes faux-grillon de l'Ouest au Canada. Toutes les mesures de protection des milieux naturels à l'échelle de la Ville seront d'ailleurs annoncées lors du dépôt de notre Plan de protection et de conservation des milieux naturels l'automne prochain », a conclu Catherine Fournier.

