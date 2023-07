Longueuil accueille sa nouvelle conseillère scientifique en chef

LONGUEUIL, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, est fière d'annoncer la nomination de la nouvelle conseillère scientifique en chef au sein de ses équipes. Longueuil devient ainsi la deuxième ville au Québec à recourir à ce genre d'expertise, mais la première à créer un tel poste officiel et rémunéré au sein de son administration.

Alexandre Parizeau, directeur général de la Ville, Julie-Maude Normandin, conseillère scientifique en chef et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. (Groupe CNW/Cabinet de la mairesse de Longueuil)

C'est le 31 mars dernier que la Ville de Longueuil a publié l'appel de candidatures. Celui-ci a généré un engouement notable : plus d'une centaine de profils ont été reçus et analysés. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, le poste a finalement été octroyé à madame Julie-Maude Normandin. En plus de pouvoir compter sur une expérience académique remarquable, la candidate retenue a déjà mené plusieurs projets de recherche en collaboration avec des municipalités. Ses connaissances et expériences variées lui permettront de faire le pont entre la culture scientifique et la gestion municipale.

Le mandat de la conseillère scientifique en chef vise à favoriser la culture de collecte des données pour l'ensemble des directions de la Ville, dans le but d'accroître l'efficacité et la transparence de notre appareil public par la production de données, tout en permettant de mieux vulgariser les enjeux, en faisant le lien avec le milieu de la recherche sur notre territoire.

« Il s'agit d'une idée que je caresse depuis longtemps et que je suis très fière de voir prendre forme, au bénéfice d'une meilleure efficacité de notre appareil public et d'une plus grande transparence. Cette création de poste s'inscrit dans notre volonté de rendre les enjeux municipaux plus accessibles, en plus de contribuer à la rigueur de notre prise de décisions. J'ai hâte de collaborer avec Mme Normandin et de voir son expertise mise à profit au sein de nos équipes », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Je suis fière de voir mon engagement prendre forme. Comme députée de Marie-Victorin, au début de l'année 2021, j'ai déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale proposant une production accrue de données statistiques au sein de l'État, dans le but d'outiller plus convenablement les décideurs publics. Puis, lorsque j'ai pris la décision de me présenter à la mairie de Longueuil, à la suite de l'appel de Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec, réclamant une meilleure culture scientifique dans les municipalités, je me suis formellement engagée à créer le poste de conseiller scientifique en chef à la Ville. J'ai d'ailleurs récemment eu la chance de partager la scène avec M. Quirion lors d'un panel dans le cadre des dernières Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), intitulé Le potentiel du conseil scientifique pour le milieu municipal. En faisant salle comble, nous avons pu constater le fort engouement des élus et fonctionnaires des villes des quatre coins du Québec envers cette initiative, qui fera sans aucun doute des petits », a renchéri Catherine Fournier.

« Félicitations à la Ville de Longueuil et sa mairesse pour la nomination de Julie-Maude Normandin au poste de conseillère scientifique en chef. En intégrant concrètement la science dans ses activités, Longueuil se positionne au cœur d'un grand mouvement qui s'amorce dans les municipalités québécoises. Je suis certain que Mme Normandin apportera une expertise inestimable au sein de la Ville, et je suis impatient de voir les retombées de cette collaboration », a ajouté Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec.

Officiellement en poste depuis le 27 juin dernier, la conseillère scientifique en chef de la Ville de Longueuil relève directement de la Direction générale, ce qui lui permet d'être en relation avec l'ensemble des directions de la Ville.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Source : CABINET DE LA MAIRESSE DE LONGUEUIL, Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786