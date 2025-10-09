Longue fin de semaine à nos portes : de grâce, partageons la route!

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - À l'approche de la longue fin de semaine de l'Action de grâce, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) invite la population à faire preuve de vigilance et à se déplacer de façon sécuritaire sur la route. En moyenne, de 2018 à 2024, la SAAQ a dénombré chaque année, durant cette fin de semaine, 270 personnes victimes de la route, dont 3 personnes décédées et 14 blessées gravement.

Lors de ce dernier long congé avant la période des Fêtes, le nombre de déplacements sur nos routes augmente généralement. Davantage de comportements à risque, comme la distraction et les excès devitesse, peuvent également être observés. Porter une attention particulière au partage de la route est essentiel en cette période de l'année où différents types de véhicules sont en circulation, dont les motos et les véhicules récréatifs, qui feront leur dernière apparition de la saison.

Saviez-vous que?

La distraction au volant est en cause dans près de la moitié des accidents de la route.

Les excès de vitesse représentent chaque année autour de 70 % des infractions recensées entraînant l'inscription de points d'inaptitude.

Bien se conduire sur la route, c'est juste la base

Adopter une attitude respectueuse et empreinte d'empathie et de courtoisie lors de ses déplacements se traduit notamment par porter attention à l'ensemble des usagers de la route :

Ralentir à l'approche d'une personne qui circule à vélo, puis garder une distance sécuritaire avec elle;

Garder une distance sécuritaire avec le véhicule suivi;

Signaler ses intentions;

Ralentir et respecter un corridor de sécurité à l'approche d'un véhicule immobilisé en bordure de chaussée muni d'une flèche lumineuse ou dont les feux clignotants sont actionnés;

Accorder la priorité aux piétonnes et piétons lorsque les règles du Code de la sécurité routière le prescrivent;

le prescrivent; Céder le passage en toute courtoisie aux véhicules ayant la priorité;

Faire preuve de patience lors de ses déplacements.

Octobre : Mois du piéton

La SAAQ rappelle que le Mois du piéton se poursuit tout au long du mois d'octobre, au cours duquel la luminosité à l'extérieur baisse et le nombre d'accidents impliquant des piétonnes et piétons augmente. Les conductrices et conducteurs sont invités à anticiper la présence des personnes circulant à pied et à vérifier les angles morts de leur véhicule, en particulier ceux des piliers de pare-brise.

Chaque année, octobre est l'un des mois où il y a le plus de piétonnes et de piétons impliqués dans des accidents de la route. En moyenne, de 2020 à 2024, 66 piétons sont décédés annuellement sur les routes du Québec. Les aînés représentaient près de la moitié de ces décès, alors que ce groupe d'âge constitue 20,5 % de la population québécoise.

Par ailleurs, la SAAQ a lancé la semaine dernière la plus récente phase de la campagne de sensibilisation La sécurité routière, j'embarque. Cette offensive, qui vise à inciter les automobilistes à adapter leur conduite dans les milieux de vie, sera diffusée jusqu'au 2 novembre 2025. Vous désirez en discuter avec nous? Les porte-parole de la SAAQ sont disponibles pour vous accorder une entrevue sur le sujet dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous contacter : [email protected].

