La SAAQ et l'Université McGill s'unissent : Un coup d'accélérateur pour l'expertise en ergothérapie liée à la conduite

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) s'associe à l'Université McGill, avec la collaboration de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, pour le lancement d'un programme visant à améliorer l'accessibilité aux évaluations fonctionnelles sur l'aptitude à conduire. Cette initiative permettra d'accroître le nombre d'ergothérapeutes possédant l'expertise requise pour travailler dans ce domaine grâce à des bourses offertes aux ergothérapeutes inscrits au programme Réadaptation à la conduite automobile de l'Université McGill.

Ce programme, d'une durée de 3 ans, permettra à des étudiants et étudiantes de bénéficier d'une bourse couvrant les frais de scolarité ainsi que certains frais de déplacement. Une somme forfaitaire de 2 500 $ leur sera également accordée à la réception d'une preuve de réussite du programme d'études.

Il est connu que l'état de santé d'un conducteur ou d'une conductrice peut affecter son aptitude à conduire de façon sécuritaire. Ainsi, chaque année, la SAAQ demande à environ 5 000 conducteurs et conductrices présentant des problèmes de santé de se soumettre à une évaluation fonctionnelle sur l'aptitude à conduire réalisée par une ou un ergothérapeute spécialisé en la matière. Avec l'augmentation démographique, la demande pour ce type d'évaluation est appelée à croître. Il est donc impératif de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer l'accès à ces services spécialisés.

Citations :

« Conduire un véhicule est une activité complexe qui nécessite d'être en bonne santé. L'évaluation de l'aptitude à conduire réalisée par les ergothérapeutes spécialisés en la matière joue donc un rôle déterminant dans la sécurité routière et l'amélioration du bilan routier. Il est primordial d'agir dès maintenant pour renforcer l'offre de services en ergothérapie pour les personnes dont l'aptitude à conduire doit être évaluée. La mise en place de ce partenariat générera des retombées concrètes en matière d'accessibilité aux services d'évaluation et de sécurité sur nos routes. »

Annie Lafond, présidente-directrice générale par intérim, Société de l'assurance automobile du Québec

« L'Université McGill est fière d'offrir un certificat d'études supérieures qui établit la norme d'excellence en matière de formation à la réadaptation à la conduite automobile. Cette offre élargit l'accès à une formation de haute qualité pour les ergothérapeutes qui jouent un rôle essentiel en aidant les gens à conduire en toute sécurité et en toute confiance. Nous remercions la SAAQ et l'Ordre des ergothérapeutes du Québec pour leur engagement à soutenir cet important travail et pour leur investissement dans un avenir plus sûr pour tous les usagers de la route. »

Christopher Manfredi, vice-recteur principal aux études de l'Université McGill

« L'Ordre des ergothérapeutes du Québec salue cette initiative porteuse, qui contribuera à renforcer l'accessibilité aux évaluations de l'aptitude à conduire et à valoriser l'expertise unique des ergothérapeutes dans ce domaine. En favorisant la formation de nouveaux professionnels spécialisés, nous assurons à la fois la sécurité du public et la qualité des services offerts aux conducteurs dont la condition de santé nécessite une évaluation fonctionnelle. »

Alexandre Nadeau, président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec

