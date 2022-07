Les modules Hi-MO 5 sont non seulement idéaux pour les centrales de production d'énergie en réseau, mais ils sont également largement applicables au marché de la production décentralisée. Une analyse approfondie suggère que Hi-MO 5 est largement considéré comme le produit optimal en fonction de sa taille, de sa compatibilité avec la chaîne industrielle, de sa valeur et de sa fiabilité au cours du cycle de vie.

Depuis le tout premier module Hi-MO 5 sorti de la chaîne de production, jusqu'aux étapes successives d'expéditions cumulées de 10, puis 20 et maintenant 30 GW, LONGi est restée pleinement engagée à mettre les produits les plus fiables sur le marché afin de fournir des solutions de haut rendement pour le développement du « nouveau système d'énergie ».

Du Hi-MO 1 au Hi-MO 5, depuis ses débuts dans le secteur des modules jusqu'à devenir un chef de file en matière d'expédition, LONGi est restée concentrée sur la valeur client et l'innovation technologique et continue d'être à l'avant-garde des percées de l'industrie afin d'atteindre l'objectif ultime de carboneutralité avec ses clients et partenaires mondiaux.

Aperçu des étapes importantes du module Hi-MO 5 de LONGi :

29 juin 2020 - Lancement du produit Hi-MO 5.

8 août 2020 - Le module est présenté au salon SNEC de Shanghai .

. 8 septembre 2020 - Le premier module Hi-MO 5 sort de la chaîne de production.

15 septembre 2020 - Signature du premier contrat d'expédition.

28 avril 2021 - Des prix de récompense sont décernés lors du congrès sur le solaire « All Quality Matters » de TÜV Rheinland.

21 juillet 2021 - Un prix de récompense est décerné au salon Intersolar Europe.

5 novembre 2021 - Les expéditions mondiales dépassent les 10 GW.

27 avril 2022 - Les expéditions mondiales dépassent les 20 GW.

15 juillet 2022 - Les expéditions mondiales dépassent les 30 GW.

À propos de LONGi

Fondée en 2000, LONGi s'est engagée à être le chef de file mondial de la technologie solaire, concentrée sur la création de valeur axée sur le client pour un scénario complet de transformation énergétique.

Dans le cadre de sa mission vouée à « Utiliser l'énergie solaire, bâtir un monde vert » et de sa philosophie de marque « Leadership en technologie constant et fiable », LONGi s'est consacrée à l'innovation technologique pour développer cinq secteurs d'activité, dans les plaquettes, les cellules et modules de silicium monocristallin, les solutions solaires distribuées commerciales et industrielles, les solutions d'énergie verte et les équipements à hydrogène. L'entreprise a perfectionné sa capacité de fournir de l'énergie verte. Elle a aussi adopté plus récemment des produits et des solutions verts à base d'hydrogène pour soutenir le développement mondial sans carbone. www.longi.com/en

