JAKARTA, Indonésie, 25 juin 2025 /CNW/ - LONGi, un leader mondial des solutions photovoltaïques solaires (PV), a lancé officiellement un projet stratégique visant à établir une usine de fabrication de panneaux solaires de pointe en Indonésie, en collaboration avec Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), une filiale de la société énergétique d'État indonésienne Pertamina. Ce partenariat souligne un engagement commun à faire progresser l'adoption des énergies renouvelables en Asie du Sud-Est et à soutenir les objectifs ambitieux de transition énergétique de l'Indonésie.

La nouvelle usine, située à Deltamas, dans la province Java occidental, offrira une capacité de production annuelle de 1,6 GW, en utilisant la technologie de pointe Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 de LONGi pour fournir des modules solaires à haut rendement. Le projet devrait commencer la préparation de la fabrication d'ici juin 2025, ce qui augmentera considérablement les capacités de production d'énergie solaire photovoltaïque en Indonésie.

Cette collaboration entre LONGi et Pertamina NRE est une étape stratégique vers le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en énergie renouvelable de l'Indonésie. En combinant le leadership mondial de LONGi dans le secteur de la technologie solaire à la compréhension approfondie de Pertamina NRE du marché local de l'énergie, le projet améliorera le niveau des composantes nationales (TKDN), conformément aux efforts déployés par le gouvernement indonésien pour accroître le contenu local dans les projets d'énergie renouvelable. De plus, l'usine aidera à répondre à la demande croissante de modules photovoltaïques solaires de haute qualité sur le marché national et dans toute l'Asie du Sud-Est.

Dans le cadre du projet RUPTL 2025-2034, l'Indonésie s'est fixé un objectif de 17,1 GW de nouvelles installations photovoltaïques au cours des dix prochaines années, ce qui indique que la demande d'énergie photovoltaïque en Indonésie continuera d'être libérée grâce à l'avancement du plan. Le lancement du projet RUPTL arrive à point nommé. Ce projet permettra de poursuivre l'amélioration de la chaîne de l'industrie photovoltaïque locale tout en répondant à la demande du marché régional et jouera un rôle actif dans la mise à niveau du niveau de fabrication locale en Indonésie (TKDN), aidant ainsi l'Indonésie à réaliser des progrès constants dans le développement de l'industrie photovoltaïque.

M. Dennis She, vice-président de LONGi Group, a souligné dans son discours de bienvenue lors de l'événement de lancement la vision de l'entreprise en matière de développement de l'énergie durable : « L'Indonésie possède un immense potentiel en matière d'énergie renouvelable, et LONGi est fière d'intégrer notre technologie solaire de pointe à ce parcours transformateur. Cette usine représente non seulement un investissement dans la fabrication, mais également un partenariat à long terme pour accélérer l'avenir de l'énergie propre en Indonésie. En localisant la production, nous visons à réduire les coûts, à favoriser l'innovation et à créer des emplois verts de grande valeur, renforçant ainsi notre engagement envers un monde carboneutre. »

En tant qu'entreprise de premier plan à l'échelle mondiale, LONGi apporte une expertise et une innovation inégalées au secteur des énergies renouvelables en Indonésie, renforçant ainsi la position de l'Indonésie en tant qu'acteur clé dans le domaine de l'énergie durable. Cette étape reflète la détermination de LONGi à favoriser la transition énergétique mondiale grâce à l'excellence technologique et aux collaborations stratégiques, ouvrant la voie à un avenir plus vert.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.jpg

SOURCE LONGi

PERSONNE-RESSOURCE : Ting Yang, [email protected]