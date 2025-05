Une collaboration mondiale accélère l'adoption de l'énergie solaire à l'échelle des services publics grâce à une technologie perturbatrice des cellules à contact arrière

PARIS, 8 mai 2025 /CNW/ - LONGi, une entreprise mondiale de technologie solaire de premier plan, a conclu un accord important avec ENGIE, un groupe mondial renommé dans le domaine de l'énergie, pour déployer ses modules avancés Hi-MO 9 pour de grands projets d'énergie solaire à l'échelle des services publics dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MOAN). Cette collaboration représente un moment charnière dans l'évolution de l'énergie solaire à grande échelle, soulignant la reconnaissance croissante par l'industrie de la technologie des cellules à contact arrière en tant que solution révolutionnaire pour les installations d'énergie renouvelable à haut rendement.

LONGi et ENGIE établissent un partenariat puissant pour stimuler l’innovation solaire

Pourquoi la technologie Hi-MO 9 se distingue-t-elle?

Ce partenariat historique entre LONGi et ENGIE souligne le potentiel de transformation des modules Hi-MO 9, alimentés par la technologie de pointe des cellules à contact arrière. Les modules Hi-MO 9 de LONGi, avec leur puissance la plus élevée de 670 W, une efficacité majeure de 24,8 % et une bifacialité supérieure allant jusqu'à 80 %, représentent un bond en avant en matière d'innovation photovoltaïque. En déplaçant toutes les électrodes cellulaires à l'arrière du module, cette conception révolutionnaire élimine les pertes d'ombrage et maximise la capture de lumière, ce qui se traduit par une efficacité de conversion de pointe. De plus, cette conception améliore le rendement du coefficient de température, assurant une puissance de sortie constante même dans des conditions environnementales difficiles. Combinée aux normes de qualité strictes de LONGi, la technologie Hi-MO 9 offre aux développeurs une fiabilité inégalée et des rendements optimaux à long terme.

Cette collaboration entre LONGi et ENGIE vise à redéfinir les normes d'efficacité, de durabilité et de développement durable dans le secteur solaire.

« La sélection de Hi-MO 9 par ENGIE témoigne de la reconnaissance par le secteur mondial de l'énergie de la technologie des cellules à contact arrière comme la frontière ultime de l'innovation solaire », a déclaré Dennis She, vice-président de LONGi. « La collaboration de LONGi avec ENGIE établit une nouvelle référence pour les déploiements solaires à l'échelle des services publics dans le monde. Ce partenariat réaffirme notre engagement à offrir des solutions qui redéfinissent l'efficacité, la durabilité et le développement durable. »

« Pour ENGIE, ce partenariat avec LONGi reflète notre engagement à diriger la transition énergétique mondiale par l'adoption de solutions de pointe, novatrices et durables. « Cet accord de collaboration servira de modèle pour le développement de l'énergie solaire à grande échelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui favorisera les progrès vers un avenir carboneutre », a déclaré François-Xavier BOUL, directeur général d'ENGIE pour les énergies renouvelables et les batteries dans la région MOAN.

Cette collaboration reflète le dévouement de LONGi à harmoniser les progrès technologiques et la responsabilité environnementale. La densité haute puissance des modules Hi-MO 9 optimise l'utilisation des terres, contribuant ainsi à des pratiques de développement plus durables. LONGi et ENGIE s'engagent à maintenir des protocoles environnementaux rigoureux tout au long du cycle de vie du projet.

