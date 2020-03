LONGi adhère à l'initiative mondiale RE100 et s'engage à produire, d'ici 2028, dans l'ensemble de ses exploitations mondiales, d'énergie renouvelable à 100 %

XI'AN, Chine, 14 mars 2020 /CNW/ - LONGi Green Energy Technology Co., Ltd (ci-après dénommée « LONGi »), société leader mondial de technologie solaire, a annoncé son adhésion officielle à l'initiative mondiale RE100, le 12 mars 2020, menée par The Climate Group en partenariat avec le CDP. Parallèlement, LONGi s'engage à s'approvisionner en électricité 100 % renouvelable dans l'ensemble de ses exploitations mondiales, d'ici 2028, en se fixant aussi un objectif intermédiaire de 70 % d'ici 2027.

L'initiative mondiale RE100 vise à unir les sociétés du Global Fortune 500, telles qu'Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Microsoft, Philips et Goldman Sachs, autour de l'objectif convenu consistant à produire d'énergie 100 % renouvelable dans les plus brefs délais. Afin d'atteindre cet objectif en faveur du climat, chaque entreprise participant à la RE100 s'engagera à s'approvisionner à 100 % en électricité renouvelable dans l'ensemble de ses activités mondiales.

En s'associant à l'initiative RE100, LONGi entend assumer une responsabilité accrue dans le développement mondial de l'économie à faible émission de carbone et dans la réalisation des objectifs climatiques.

De 2006 à présent, la stratégie énergétique de LONGi se décline en trois grandes étapes :

Étape 1 : 2006-2015, mise à contribution des énergies conventionnelles dans la production de l'énergie propre

Étape 2 : 2016-présent, valorisation de l'énergie propre pour produire de l'énergie propre

LONGi fabrique des produits photovoltaïques dans le Yunnan en Chine et le Kuching en Malaisie, deux régions riches en hydroélectricité. Ces produits finis sont exportés à des clients, dans toutes les régions du monde, qui deviennent alors des « amplificateurs et porteurs d'énergie propre ».

Étape 3 : Dans une perspective d'avenir, LONGi mettra en œuvre son concept « Solaire pour solaire » qui consiste à fabriquer des produits énergétiques propres à partir de sources d'énergie 100 % propres et à obtenir un bilan carbone à terre négative.

Ces dernières années, LONGi a installé des systèmes solaires PV, et ce, sur les toits de ses installations de production, afin de promouvoir le recours à l'énergie propre. Dans le même temps, LONGi s'est également employée sans relâche à développer des centrales solaires photovoltaïques, dont la puissance totale est de plus de 2GW pour les centrales au sol et de 1,5GW pour les centrales commerciales et industrielles. En outre, LONGi est l'une des premières entreprises PV à se procurer des « certificats d'électricité verte » et s'est vue répertoriée à plusieurs reprises, par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine, sur la liste des entreprises de fabrication verte.

Saluant l'adhésion de LONGi, Helen Clarkson, chef de la direction du Climate Group, a déclaré : « LONGi est une entreprise leader dans le domaine de la technologie solaire. Le Climate Group et LONGi sont totalement alignés sur le concept de développement durable. Nous espérons travailler avec LONGi pour promouvoir conjointement le développement rapide des énergies renouvelables dans le monde entier. ».

Li Zhenguo, fondateur et président de LONGi, a aussi commenté : « En adhérant à l'initiative mondiale RE100, LONGi réaffirme son engagement en faveur d'un avenir durable du monde, et nous prendrons des mesures concrètes pour tenir nos engagements. LONGi est prête à travailler avec des partenaires mondiaux pour impulser la transformation énergétique mondiale, et nous avons la ferme conviction que l'objectif de produire dans le monde entier, d'ici 2050, d'énergie 100 % renouvelable peut être atteint, voire même plus tôt. »

