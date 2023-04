Lolë développe son portefeuille avec l'acquisition d'époque évolution, une marque de vêtements féminins durables et haut de gamme

La populaire entreprise de produits pour modes de vie actifs accueille un autre détaillant de mode écoresponsable au sein de la famille Lolë, dans le cadre d'un nouveau partenariat

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - Lolë , une marque mondiale produisant des vêtements d'athléchic, des vêtements pour modes de vie actifs et des vêtements d'extérieur haut de gamme conçus pour durer, a annoncé son acquisition récente d' époque évolution , basée à San Francisco, une collection haut de gamme fondée par une femme d'articles essentiels de tous les jours pour garde-robe féminine, fabriqués de manière éthique et à la fois très tendance et fonctionnels.

Avec une mission commune de création de produits chics, mais hautement polyvalents et durables, ainsi qu'une éthique de marque fondée sur la consommation intelligente et la durabilité, ces marques à optique similaire demeureront des collections indépendantes tout en entrant dans une ère de croissance mutuelle grâce à ce partenariat stratégique.

Lolë envisage depuis longtemps de développer un portefeuille de marques synergiques, et époque évolution représentait une occasion unique d'intégrer une marque indépendante bien-aimée qui jouit d'une forte notoriété aux États-Unis et qui est profondément enracinée dans le milieu de la mode durable. Les deux entreprises se sont engagées à réduire leur empreinte carbone collective, à choisir des matériaux durables, organiques et recyclés, et à travailler uniquement avec des producteurs éthiques et soucieux de l'environnement.

« Nous sommes ravis d'accueillir époque évolution et sa fondatrice, Nancy Taylor, au sein de la famille Lolë », déclare Todd Steele, chef de la direction de Lolë. « Elle possède des dizaines d'années d'expérience en conception et nous fera profiter de ses connaissances approfondies ainsi que de ses innovations dans le domaine de la mode durable. Nous avons hâte de voir comment les deux marques évolueront au cours de ce nouveau chapitre passionnant. » Mme Taylor conservera son rôle actuel à époque évolution tout en assumant le rôle de chef de la conception et de directrice de la création pour Lolë.

Ayant occupé des postes de conception principaux à Athleta et à Gaiam avant de lancer époque évolution en 2018, Mme Taylor a constaté un réel besoin de changement dans la façon dont les choses étaient faites dans le milieu de la mode éphémère. « C'est une question de choix : de meilleurs matériaux, de meilleurs partenaires de production. Nous avons prouvé qu'il est possible de suivre la mode d'une façon qui convient à la vie réelle tout en maintenant des valeurs respectueuses de l'environnement », explique Mme Taylor. « Il s'agit d'une occasion incroyable de faire croître la marque avec l'aide de l'équipe, des opérations et du réseau de distribution exceptionnels de Lolë. »

époque évolution sera bientôt disponible dans les points de vente au détail de Lolë, et vise à étendre sa présence à l'ensemble de l'Amérique du Nord et de l'Europe, à la fois grâce au commerce électronique et à des boutiques sélectionnées.

À propos de Lolë

Lolë est une marque mondiale produisant des vêtements d'athléchic, des vêtements pour modes de vie actifs et des vêtements d'extérieur haut de gamme suffisamment polyvalents et élégants pour le studio, la rue et tout autre environnement. Les produits de cette collection née au Canada sont conçus de façon réfléchie à Montréal dans une optique de consommation intelligente, à l'aide de matériaux de grande qualité, afin de durer (et de bien paraître) saison après saison. Les vêtements Lolë sont disponibles dans plus de 1 500 points de vente partout dans le monde, dans les ateliers Lolë, et en ligne au lolelife.com/fr-ca . Pour en savoir plus, suivez @lole .

À propos d'époque évolution

époque évolution est un détaillant de mode durable qui crée des articles essentiels pour garde-robe féminine fabriqués de manière responsable tout en étant chics et fonctionnels. Cette marque basée à San Francisco a été fondée par une vétérane de l'industrie de l'athléchic qui était mécontente des pratiques néfastes pour l'environnement dans les milieux de la vente au détail à grande surface et de la mode éphémère. À l'aide de pratiques et de textiles durables, époque évolution produit une collection bien éditée d'articles polyvalents et de grande qualité - pour une garde-robe impeccable du matin au soir. Pour en savoir plus et pour magasiner, rendez-vous au epoqueevolution.com et suivez @epoqueevolution .

SOURCE Lolë Brands

