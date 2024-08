L'entreprise de vêtements d'envergure mondiale diversifie son offre écoresponsable en acquérant une marque de chaussures engagée dans le développement durable.

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Lolë Brands, une entreprise de vêtements alliant sport et style, pour la vie de tous les jours, avec des manteaux haut de gamme conçus pour durer, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sanuk®, précédemment une division de Deckers Brands (NYSE : DECK).

Fondée en 1997 au sein de la communauté dynamique du surf, des sports d'action et de plein air, Sanuk est depuis longtemps synonyme de confort, de créativité et d'aventure. Reconnue pour ses styles originaux et son marketing captivant, Sanuk a pour mission de répandre le sourire grâce à des chaussures à la fois amusantes et fonctionnelles. Le partenariat inaugurera une nouvelle ère pour la marque bien-aimée née en Californie du Sud. Sanuk et Lolë partagent cet engagement et cette passion pour créer des produits responsables, innovants et élégants.

Dans le cadre de cette acquisition, Sanuk bénéficiera d'un investissement renouvelé pour renforcer ses atouts, comme des produits uniques et axés sur le consommateur et un marketing qui différencie la marque sur le marché. Les distributeurs Sanuk peuvent s'attendre à une évolution de la marque, avec une gestion souple et progressive du marché et du service client.

Au service de Sanuk depuis plus d'une décennie et possédant 20 ans d'expérience dans le secteur, Katie Pruitt a été nommée vice-présidente et directrice générale de Sanuk. Elle est le choix idéal pour guider la marque vers l'avenir. Mme Pruitt se concentrera sur l'évolution de la stratégie de marque, en mettant l'accent sur les consommateurs et les distributeurs pour stimuler l'innovation et la croissance. Au cours des prochains mois, Sanuk déménagera ses activités et ouvrira un nouveau bureau à Los Angeles, en Californie.

« Sanuk est emblématique en raison de son esprit frondeur et de sa loyauté envers ses adeptes, et nous sommes heureux d'accueillir la marque au sein de la famille Lolë, a déclaré Todd Steele, chef de la direction de Lolë. « Nous sommes impatients de travailler avec Katie et de tirer parti des ressources et des partenariats de Lolë pour amorcer une nouvelle étape de croissance pour Sanuk. »

« Je suis honorée de me joindre à l'équipe Lolë Brands, un groupe talentueux avec qui je partage une passion et une vision similaires pour la création de marque, a déclaré Katie Pruitt, vice-présidente et directrice générale de Sanuk. « Ensemble, nous voyons des occasions intéressantes d'améliorer l'offre produits de Sanuk, d'influencer le marché et de développer l'amour de la marque auprès de notre communauté croissante d'adeptes Sanuk. »

Cette acquisition est la deuxième pour Lolë au cours de la dernière année, alors qu'elle élargit son portefeuille de marques responsables et respectueuses de l'environnement.

Pour en savoir plus et découvrir les dernières collections des deux marques, visitez www.lolelife.com et www.sanuk.com, et suivez-nous sur les médias sociaux à @lole et @sanuk.

À propos de Lolë Brands

Lolë est une marque de calibre mondial reconnue pour ses vêtements confortables et stylés pour la vie de tous les jours, pour les activités sportives et de plein air, qui comprend aussi une large gamme de manteaux de qualité pour chaque saison (et mi-saison). La collection née au Canada est conçue à Montréal de façon responsable dans une optique de consommation intelligente, à l'aide de matériaux de grande qualité, afin de durer (et de bien paraître) saison après saison. Les vêtements Lolë sont disponibles dans plus de 1 500 points de vente partout dans le monde, dans les boutiques Lolë, et en ligne au lolelife.com/fr-ca. Pour en savoir plus, suivez @lole.

À propos de Sanuk®

Bienvenue à la célébration continue du confort pour vos pieds. Fondée en 1997, Sanuk est une marque de chaussures innovante, dédiée à votre confort, à la préservation de nos espaces de bien-être et à l'épanouissement de notre communauté. Sanuk signifie « plaisir » en thaïlandais, alors nous insufflons du plaisir dans tout ce que nous faisons. Pour en savoir plus sur Sanuk, une division de Lolë Brands, visitez sanuk.com ou suivez @sanuk sur Instagram, TikTok et Facebook. #SmileOn

SOURCE Lolë Brands

Hannah Wilkinson, Dolce Vita PR, [email protected], +1 (707) 977-5101