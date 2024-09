MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Lolë, marque emblématique de vêtements de sport et de bien-être, est fière d'annoncer l'acquisition de Louis Garneau Sports, une entreprise renommée dans le domaine du cyclisme et des équipements de sport avec trois marques: Garneau, Sugoi et Sombrio. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans l'expansion de Lolë et renforce sa position sur le marché mondial des vêtements de sport.

Lolë, Garneau, Sugoi et Sombrio, toutes divisions de Lolë Brands. (Groupe CNW/Lolë Brands)

"Cette acquisition nous permettra de diversifier notre offre de produits et de renforcer notre engagement envers l'innovation, la qualité et la performance, en offrant à nos clients une gamme encore plus large de vêtements et d'équipements de sport," a déclaré Todd Steele, PDG de Lolë.

Fondée en 1983 par Louis Garneau et son épouse Monique Arsenault dans le garage de ses parents, Louis Garneau Sports est une entreprise québécoise reconnue pour son expertise dans la conception de vêtements de cyclisme et d'équipements de sport. Grâce à cette acquisition, Lolë bénéficiera de l'expérience et du savoir-faire de Louis Garneau Sports pour développer de nouvelles collections innovantes et répondre aux besoins croissants des amateurs de sport et de plein air.

"Nous sommes fiers de rejoindre une marque dynamique et engagée comme Lolë" a déclaré Jean-Marc Jahoo PDG de Louis Garneau Sports. "Ensemble, nous continuerons à innover et à offrir des produits de haute qualité aux athlètes et passionnés de sport à travers le monde."

Cette acquisition entrera en vigueur immédiatement, et les deux entreprises travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition harmonieuse. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Aucun commentaire ne sera fourni par les parties.

À propos de Lolë

Lolë est une marque de calibre mondial reconnue pour ses vêtements confortables et stylés pour la vie de tous les jours, pour les activités sportives et de plein air. Les produits de cette collection née au Canada sont soigneusement conçus à Montréal dans une optique de consommation intelligente, à l'aide de matériaux de grande qualité, afin de durer (et de bien paraître) saison après saison. Les vêtements Lolë sont disponibles dans plus de 1 500 points de vente partout dans le monde, dans les boutiques Lolë, et en ligne au lolelife.com/fr-ca. Pour en savoir plus, suivez @lole.

À propos de Louis Garneau Sports

Louis Garneau Sports est un leader dans l'industrie du cyclisme et des équipements de sport. Fondée en 1983, la société est reconnue pour ses produits innovants, sa qualité exceptionnelle et son engagement envers la performance. Découvrez la marque à travers: louisgarneau.com, surgoi.com et sombriocartel.com.

SOURCE Lolë Brands

