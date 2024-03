Loi sur la laïcité de l'État - La FAE prend acte de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) prend acte de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec aujourd'hui. La FAE avait porté en appel le jugement de la Cour supérieure du Québec puisque, selon elle, la Loi sur la laïcité de l'État portait préjudice à ses membres en brimant principalement leur droit au travail depuis son adoption en 2019. Les minorités religieuses, plus particulièrement les femmes musulmanes portant le voile, avaient ressenti un effet de stigmatisation à la suite de l'opération de dénombrement orchestrée par le ministère de l'Éducation en janvier 2019.

« Dans le contexte politique actuel, l'utilisation de la clause dérogatoire de manière omnibus ou préventive, non seulement par le gouvernement du Québec, mais aussi par d'autres gouvernements provinciaux canadiens, notamment dans un contexte de relations du travail, devient un débat fédéral. Cet arrêt était un passage obligé pour faire respecter les droits fondamentaux de nos membres, qui relèvent notamment de la Charte canadienne des droits et libertés, et nous savions initialement qu'il s'agissait d'un dossier de Cour suprême du Canada en raison des règles juridiques en vigueur », déclare Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

Au cours des prochaines semaines, la FAE, conseillée par ses procureurs, prendra le temps d'analyser en profondeur l'arrêt de la Cour d'appel du Québec, qui compte près de 300 pages, afin d'échanger avec ses instances. La FAE dispose de 60 jours pour porter ce jugement en appel à la Cour suprême du Canada.

