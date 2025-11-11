Loi 14 et négociation à la STM - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN suspend la grève

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN suspend la grève afin de poursuivre la négociation pour obtenir une entente négociée. La grève est suspendue à compter du 12 novembre à 6 heures.

Bien que des mouvements significatifs aient été faits dans les derniers jours par le syndicat pour en venir à une entente, la STM demeure inflexible et insensible aux impacts de la grève sur la population. Dans son dernier dépôt, la STM maintient plusieurs demandes de reculs envers ses salarié-es. Le syndicat ne reste pas insensible et suspend la grève afin de poursuivre les négociations en visant un financement juste du transport collectif pour maintenir de bonnes conditions de travail pour les 2400 employé-es d'entretien de la STM.

La rencontre de médiation du 11 novembre n'a malheureusement pas permis d'obtenir une entente. L'annonce de l'entrée en vigueur anticipée de la Loi 14 est venue freiner les avancées des derniers jours réalisés en médiation et a donné le pouvoir à l'employeur de freiner la négociation. Le syndicat veut ainsi éviter que le ministre du Travail devance l'application de sa loi et qu'il impose de cette manière les conditions de travail aux salarié-es.

« Nous étions certains que nous avions une fenêtre de règlement devant nous. Le ministre Boulet et le gouvernement caquiste ont donné des arguments supplémentaires à la STM pour qu'elle puisse rester figée. Avec l'entrée en vigueur devancée de la Loi 14, la STM n'avait plus aucun incitatif pour négocier avec nous. Le gouvernement nuit à notre négociation en sous-finançant le transport collectif. Il en rajoute une couche avec l'arrivée de sa Loi 14. En suspendant la grève, on veut s'assurer que la loi n'est pas appliquée dès maintenant et on veut continuer d'agir à la table et parvenir à une entente négociée », mentionne le président du Syndicat du transport de Montréal-CSN, Bruno Jeannotte.

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

