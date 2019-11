LOGISTEC USA et Waterson Terminal Services anticipent une croissance du bois d'œuvre manutentionné à ProvPort

Montréal, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les exploitants de terminaux portuaires chevronnés LOGISTEC USA Inc. (« LOGISTEC ») et Waterson Terminal Services, LLC (« WTS ») qui ont conclu une entente de manutention de cargaisons en juin dernier à ProvPort, à Providence (RI), se préparent à manutentionner un volume accru de bois d'œuvre, et ce, en raison d'une demande croissante des marchés du nord-est américain. Le mois dernier, le premier navire transportant du bois d'œuvre spécialisé en provenance de l'Europe et destiné à des fabricants des marchés de l'habitation et de la construction à travers la Nouvelle-Angleterre a jeté l'ancre à ProvPort.

Au cours des 20 dernières années, LOGISTEC a assuré l'exploitation du terminal du port de New London (CT). Une fois son mandat terminé en avril 2019, LOGISTEC a déplacé ses activités à ProvPort. De nombreux acheteurs de bois d'œuvre ayant bénéficié du service fiable et efficace offert par LOGISTEC au fil des ans à New London ont pris la décision de continuer de faire affaires avec LOGISTEC à ProvPort.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle, a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC. Lorsque nous avons pris la décision de déménager nos installations à ProvPort, nos clients de longue date à New London figuraient au premier rang de nos préoccupations. Au fil des ans, nous avons établi de solides relations avec nos clients et nous avons une compréhension unique des complexités de leur entreprise. Lorsque nos clients nous ont avisé qu'ils modifieraient leur chaîne d'approvisionnement pour pouvoir nous suivre à ProvPort, nous avons dès lors travaillé en étroite collaboration avec WTS pour leur assurer une transition harmonieuse. Compte tenu du succès du premier déchargement de bois d'oeuvre et des prochains navires attendus à ProvPort, nous continuerons d'offrir à nos clients existants et futurs une expertise opérationnelle, une technologie de pointe et des solutions créatives. »

« ProvPort est l'installation maritime toute indiquée pour le transport de marchandises en vrac destinées aux marchés du nord-est. Puisque Providence est à proximité de projets de grande envergure, cela se traduit par des temps de mise en marché plus rapides ainsi que par un contrôle accru sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour nos clients », a ajouté Chris Waterson, directeur général de WTS. Il s'agit de notre première livraison de bois d'œuvre en presque 20 ans. Nous sommes enchantés de collaborer avec LOGISTEC et de profiter de son réseau pour attirer de nouvelles cargaisons et de nouveaux clients à ProvPort. »

« Nos clients sont très heureux du service qu'ils reçoivent à ProvPort. Ils ont fait de ce lieu leur porte d'entrée privilégiée, notamment en raison de l'efficacité inégalée et des services personnalisés que leur offre LOGISTEC », a ajouté monsieur Corrigan.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC fournit des services de manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans quelque 34 ports et 60 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, LOGISTEC œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à des entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

LOGISTEC est une société ouverte depuis 1969 et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com.

À propos de Waterson Terminal Services

Waterson Terminal Services, LLC (« WTS ») se spécialise dans la manutention de vrac, de marchandises diverses et de marchandises liées à un projet. Elle dessert ProvPort et les ports de Davisville (RI) et de New Bedford (MA). À titre d'exploitant de terminal, WTS se charge de la planification des navires, de la direction générale, de la sécurité et de l'amélioration des immobilisations au port en eaux profondes.

