LOGISTEC services environnementaux et le Service des eaux de la Ville de San Francisco ont complété avec succès un projet de réhabilitation d'aqueduc sur la rue historique Taraval

SAN FRANCISCO, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les ingénieurs de la Commission des services publics de San Francisco (« SFPUC ») et du Service des eaux de la Ville de San Francisco (« CSFWU ») se sont joints à LOGISTEC services environnementaux inc. (« LOGISTEC ») pour faire face aux défis critiques reliés à la réhabilitation d'une section d'aqueduc centenaire enfouie sous la rue historique Taraval. Situés à Parkside, entre Sunset Beach et le Zoo de San Francisco, les 800 pieds de vieux tuyaux en fonte de 8 pouces qui longent la rue Taraval nécessitaient des améliorations pour éviter une rupture de conduite et des perturbations majeures aux édifices résidentiels et aux commerces. Ce projet multidimensionnel devait prendre en considération plusieurs importantes facettes environnementales, communautaires et économiques lors de la planification et de l'exécution. Cela a été rendu possible grâce à ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable (auparavant Aqua-Pipe)de LOGISTEC , une technologie novatrice sans tranchée et la seule solution sur le marché ayant été prouvée résistante aux tremblements de terre.

En décembre dernier, la SFPUC, ainsi que d'autres services publics des côtes est et ouest faisant face à des infrastructures d'aqueducs vieillissantes et à des événements météorologiques et naturels de plus en plus sévères, ont assisté à une simulation en temps réel de la résilience aux tremblements de terre d'ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable à Ithaca, New York. LOGISTEC s'est associée avec le Département de génie civil et environnemental de l'Université Cornell pour tester la résilience de sa nouvelle génération de technologie hydraulique en cas d'événements sismiques et d'inondations sévères. Une section d'un ancien tuyau en fonte d'un site de construction en Californie a été expédiée à la Geotechnical Lifelines Large-Scale Testing Facility de Cornell, où elle a été munie d'ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable et a ensuite été soumise à des déformations sévères du sol. Les résultats ont de loin dépassé les attentes et ont prouvé, à travers des simulations de grandeur nature de déformations extrêmes des sols, qu'ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable aurait pu résister au grand séisme de San Francisco de 1906, et même plus.

ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable a résolu plusieurs autres problèmes uniques et spécifiques à la rue Taraval dans ce quartier historique de San Francisco. Contrairement à la méthode traditionnelle qui consiste à creuser et à remplacer et qui aurait nécessité que la rue et les éléments avoisinants tels que les arbres, les aménagements paysagers, les pavés en briques, les allées et les trottoirs, ainsi que les poteaux, soient extirpés du sol pour avoir accès aux tuyaux et les remplacer, ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable a réduit l'impact et la perturbation sur la communauté de façon significative lors du projet. La technologie de gaine entièrement structurale équivaut à un nouveau tuyau et est configurée pour prolonger la vie utile du tuyau pour une période additionnelle de 50 ans. De plus, elle évite la difficulté de travailler autour et/ou de relocaliser d'autres infrastructures enfouies, telles que les lignes électriques, le gaz, les égouts, le câble et d'autres aqueducs dans les parages. D'autre part, ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable se déploie jusqu'à trois fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles qui consistent à creuser et à remplacer l'infrastructure, et puisqu'il n'y a aucune tranchée ouverte, les voitures et les piétons peuvent circuler plus librement pendant la durée du projet et les commerces peuvent rester ouverts.

« Nous avons été chanceux de travailler aux côtés d'experts et d'ingénieurs incroyables de la SFPUC et de la CSFWU sur le projet de la rue Taraval », a expliqué Benoît Côté, vice-président, technologies de l'eau, LOGISTEC Services Environnementaux, laquelle installe ALTRA aux États-Unis. « C'est exactement pour ce type de défi de taille qu'ALTRA Technologies éprouvées d'eau potable a été conçue. En plus de la résilience de notre technologie aux séismes, en maintenant à un minimum les perturbations sur la vie des résidents et sur les commerces et en travaillant soigneusement, rapidement et efficacement, nous sommes capables d'installer une toute nouvelle section d'aqueduc qui protégera l'alimentation en eau potable de la communauté pour les prochaines 50 années et plus ».

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de ses filiales SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, Téléphone : 514-235-3911, [email protected]

Liens connexes

http://www.logistec.com