MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - LOGISTEC arrimage inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), et fournisseur de services maritimes de premier plan en Amérique du Nord, a reçu le prix du Meilleur terminal spécialisé en vrac solide lors de la cérémonie de l'International Bulk Journal (« IBJ ») qui s'est tenue à Londres, en Angleterre. Ce prix prestigieux reconnaît l'expertise de LOGISTEC dans la prestation de services sécuritaires et fiables de manutention de marchandises en vrac solide à travers son réseau nord-américain de terminaux portuaires.

« Ce prix reçu de l'IBJ souligne notre engagement envers nos clients du secteur du vrac, le dévouement de nos experts et l'excellence continue de nos opérations portuaires », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC arrimage inc. « Notre leadership en matière de santé et sécurité dans l'ensemble de notre réseau permet à nos gens de se dépasser pour trouver des solutions innovantes au sein de la chaîne d'approvisionnement. »

LOGISTEC a gagné le prix du Meilleur terminal spécialisé en vrac solide en illustrant sa profondeur d'expertise en manutention de minerai de fer dans le port de Cleveland (É.-U.). En collaboration avec la Cleveland-Cuyahoga County Port Authority, les solutions créatives de l'équipe représentent un modèle de qualité et de constance. Depuis le début des activités en 2017, LOGISTEC a manutentionné des volumes impressionnants, a investi dans les opérations pour améliorer l'efficacité et a réussi à obtenir un bilan parfait en sécurité.

La Hamilton-Oshawa Port Authority (« HOPA Ports »), partenaire portuaire de LOGISTEC en Ontario (Canada), a été nommée Meilleur port - vrac solide, ce qui témoigne de son leadership en matière d'opérations de vrac sécuritaires, productives et écologiques. LOGISTEC félicite HOPA Ports pour cette reconnaissance d'excellence.

Le IBJ est un média important pour l'industrie du vrac solide maritime. Depuis 40 ans, il constitue une source d'information incontournable sur tous les aspects du transport de marchandises de vrac dans le monde, notamment le transport maritime de vrac solide, les marchandises, les ports, la logistique et plus. Les prix IBJ soulignent les réalisations exceptionnelles d'entreprises de premier plan au niveau mondial.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com/fr/.

