LOGISTEC reçoit le prix de leadership exécutif de Signal Mutual pour la sécurité en manutention de marchandises

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), un important fournisseur de services maritimes en Amérique du Nord, a reçu le prix Francis R. Sharp - Leadership exécutif en sécurité de Signal Mutual. Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc., a accepté le prix lors de l'assemblée générale annuelle de Signal Mutual. Ce prix reconnaît l'engagement d'un haut dirigeant à promouvoir la santé et la sécurité au sein de son entreprise et la prévention des incidents au travail par le biais d'initiatives de sécurité intégrées.

« Je suis honoré et touché d'accepter ce prix au nom de toute l'équipe de LOGISTEC, a déclaré M. Corrigan. Chaque jour est une nouvelle occasion pour nous d'identifier des actions concrètes et des façons d'améliorer la sécurité de nos opérations. Nous avons entamé notre parcours vers notre objectif de zéro incident, et il nous revient à tous, en tant qu'équipe, d'accroître notre culture de sécurité chez LOGISTEC et de continuer à veiller les uns sur les autres ».

Richard Lubert, vice-président principal, performance de sécurité et des membres chez Signal Mutual, a déclaré : « La visibilité et l'engagement personnel de Rodney envers la sécurité servent de modèle que d'autres exécutifs pourront reproduire lors de leur propre cheminement en sécurité. L'engagement remarquable de Rodney envers la sécurité est un atout pour LOGISTEC et c'est grâce à son dévouement que ses équipes demeurent en sécurité en travaillant et retournent chaque jour à la maison avec leur famille ».

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 54 installations portuaires et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires desservant le marché canadien. La société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

À propos de Signal Mutual

Signal Mutual se consacre au service et au soutien de ses membres employeurs, qui détiennent la mutuelle et possèdent un droit de vote sur les changements apportés aux règlements de l'association. Basée aux Bermudes, c'est une association à but non lucratif, autorisée à titre d'auto-assurer collectif par le U.S. Department of Labor.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]