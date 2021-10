« Le titre d'Opérateur de l'année témoigne des efforts et du travail déployés par nos équipes pour offrir quotidiennement des solutions fiables, novatrices et sécuritaires à nos clients », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage Inc. (« LOGISTEC »). LOGISTEC est l'un des plus importants opérateurs de terminaux et fournisseurs actifs de services de manutention de charges lourdes, de marchandises liées à des projets et de composantes d'éoliennes de l'industrie. Le prix « sécurité » accordé à notre filiale GSM démontre également notre engagement à l'égard de la sécurité, de la qualité et de l'efficacité dans la manutention de ces marchandises. »

LOGISTEC est déterminée à poursuivre l'amélioration de ses activités, ses équipements et ses installations afin de toujours mieux servir ses clients. « La manutention de charges lourdes surdimensionnées nécessite une compétence particulière que nous avons développée au fil des années. Chaque opération, chaque levage, chaque déplacement présente des défis particuliers. L'excellence dans la gestion de la santé et sécurité fait partie de notre culture et va au-delà de la conformité, et je remercie tous nos gens qui œuvrent à mettre en pratique cette culture sur une base quotidienne », a ajouté M. Corrigan.

LOGISTEC s'est activement engagée auprès de ses clients, y compris les fabricants de composantes d'éoliennes, à mesurer chaque trimestre sa performance en matière de qualité et d'efficacité, notamment sur le plan des études techniques, des processus, de la formation et des initiatives d'amélioration continue. « Nous sommes également activement engagés au sein de notre communauté et nous sommes déterminés à assurer la croissance durable des chaînes d'approvisionnements et à demeurer un chef de file en matière de performance environnementale », a ajouté Michel Miron, vice-président exécutif de GSM.

Les Heavy Lift Awards célèbrent les réalisations de la chaîne d'approvisionnement de charges lourdes et met en lumière le travail du secteur de la logistique - des efforts d'ingénierie soutenant les mouvements et les levages impressionnants jusqu'aux initiatives qui placent la formation et la sécurité à l'avant-plan du secteur. LOGISTEC remercie le jury pour cette reconnaissance qui témoigne des efforts des 2800 personnes qui soutiennent chaque jour la chaîne logistique dans son ensemble. Les gagnants ont été annoncés à l'hôtel Royal Lancaster de Londres, le mardi 19 octobre dernier.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers du marché canadien.

La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

