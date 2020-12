MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Arrimage Inc. a annoncé l'acquisition de Gestion Castaloop Inc. et ses filiales (Castaloop), solidifiant de plus belle sa position en tant que fournisseur de pointe de services novateurs de manutention de marchandise dans les ports d'Amérique du Nord. Castaloop offre des services personnalisés de manutention de marchandise à ses clients le long des Grands-Lacs et de la voie maritime du Saint-Laurent, ainsi qu'au long du fleuve Saint-Laurent et de la côte est américaine. Ils sont reconnus pour leur ingéniosité, flexibilité et agilité, et pour travailler de très proche avec leurs clients afin de développer des solutions compétitives pour la manutention de vrac et de marchandises générales, ce qui s'aligne bien avec la vision et les valeurs claires de LOGISTEC.

« Je suis très heureux d'accueillir Castaloop dans la famille LOGISTEC », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage. « Nous aspirons à être le partenaire de choix dans l'industrie et acquérir Castaloop permettra d'accélérer notre croissance dans les marchés clés et étendra notre offre de valeur ajoutée à nos clients. Nos cultures d'entreprise sont très compatibles. Nous partageons le dévouement de fournir des solutions novatrices à nos clients et nous mettons toujours le client en premier ».

LOGISTEC a étendu continûment ses opérations au cours des dernières années. « Combiner LOGISTEC et Castaloop réunira deux entreprises extrêmement complémentaires pour livrer une grande valeur ajoutée, un réseau sans parallèle, et de l'innovation dans l'industrie », a conclu Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

