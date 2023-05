LOGISTEC NOMMÉE L'UNE DES SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES AU CANADA

L'entreprise rejoint les rangs de la prestigieuse liste des Sociétés les mieux gérées au Canada

MONTREAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), un chef de file en services maritimes et environnementaux, a reçu le prix des Sociétés les mieux gérées au Canada 2023. Ce prix reconnaît le rendement exceptionnel, la croissance soutenue, la stratégie audacieuse et la culture d'innovation de LOGISTEC.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour cet honneur spécial. Je suis fière de notre équipe de direction très performante et de nos 3 200 personnes dévouées à travers l'Amérique du Nord. La réussite de LOGISTEC repose sur nos gens », a exprimé Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Ils font preuve de résilience, d'agilité et d'ingéniosité. Ils ont constamment prouvé leur capacité à prospérer dans un marché en constante évolution. Ils devraient être très fiers non seulement de cette reconnaissance, mais aussi des contributions importantes qu'ils apportent chaque jour en créant un monde meilleur pour les générations à venir ».

Présentement à sa 30e édition, les Sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des plus prestigieux palmarès d'entreprises au pays. Il rend hommage aux entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale.

« Les lauréats de cette année ont fait preuve de courage, d'ingéniosité et de créativité en explorant de nouvelles voies d'avancement », a déclaré Lorrie King, associée chez Deloitte Sociétés privées et co-leader du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada. « Nous sommes extrêmement fiers de reconnaître les réalisations impressionnantes d'entreprises telles que LOGISTEC dans un milieu des affaires qui évolue très rapidement. Leurs succès démontrent l'importance d'un leadership et d'une vision solides afin de stimuler la croissance à long terme ».

Les Sociétés les mieux gérées célèbrent les entreprises qui font preuve de leadership dans les domaines de la stratégie, des capacités, de l'innovation, de la culture, de l'engagement, et des finances, ayant démontré une croissance durable à long terme. Chaque année, des centaines de sociétés entrepreneuriales sont soumises à un processus de candidature rigoureux et indépendant qui évalue le calibre de leurs compétences et de leurs pratiques de gestion, mais seules les meilleures d'entre elles obtiennent cette prestigieuse désignation.

« Ce prix très reconnu confirme que l'objectif et les valeurs fondamentales de LOGISTEC, soit la fiabilité, l'imagination, le dépassement et la durabilité, nous mènent à bon port », a renforcé Ingrid Stefancic, vice-présidente, services corporatifs et juridiques de LOGISTEC.

« Nous sommes honorés d'être ajoutés à cette liste très respectée des meilleures entreprises canadiennes. Ce prix reconnaît la performance financière et bien plus encore », a ajouté Carl Delisle, chef de la direction financière de LOGISTEC. « LOGISTEC a beaucoup évolué au cours des 70 dernières années. Encouragés par nos succès, nous allons continuer de bâtir sur nos fondations solides. Notre vision à long terme nous mène vers un objectif ambitieux, en capitalisant sur les tendances actuelles du marché et les impératifs environnementaux importants. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour avoir un impact significatif dans le soutien des communautés résilientes et dynamiques ».

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de solution contre les PFAS, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, visitez www.logistec.com.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Les sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'être la marque d'excellence des sociétés détenues et gérées par des Canadiens. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales se sont disputées cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés pour quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des Sociétés les mieux gérées au Canada (l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année) ; 2) Lauréat des Sociétés les mieux gérées au Canada (les lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et conservé avec succès leur désignation de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel) ; 3) Lauréat du niveau or (après trois années consécutives de maintien de leur statut de société la mieux gérée, ces lauréats ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé avec succès leur prix durant 4 à 6 années consécutives) ; 4) Membre du club platine (les lauréats qui ont conservé leur statut de société la mieux gérée durant sept années ou plus). Les commanditaires du programme sont le cabinet Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, Salesforce et le Groupe TMX. Pour en savoir davantage, visitez www.bestmanagedcompanies.ca.

