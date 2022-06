MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») annonce la nomination de Dany Trudel, CPA, auditeur, à titre de vice-président et contrôleur corporatif depuis le 9 mai, succédant à Carl Delisle, CPA, auditeur, qui a été nommé chef de la direction financière. M. Trudel a une profonde connaissance du domaine de la finance et une vaste expérience en affaires internationales.

« Nous sommes heureux d'accueillir Dany au sein de notre équipe de direction. Ayant œuvré dans des entreprises d'envergure sur la scène internationale, Dany a une compréhension globale et approfondie des processus d'affaires et pourra contribuer à propulser LOGISTEC dans sa croissance future », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC.

« Doté d'un sens aigu des affaires et d'un leadership fort, Dany misera sur une approche collaborative dans la transformation de LOGISTEC, alors que nous poursuivons notre croissance », a ajouté Carl Delisle, chef de la direction financière de LOGISTEC. « Ses connaissances approfondies seront bénéfiques à LOGISTEC, car il a l'habileté de voir les opportunités d'un point de vue unique. »

Parfaitement trilingue en français, en anglais, et en espagnol, M. Trudel compte plus de 20 ans d'expérience en finances, ayant dirigé des équipes de comptabilité dans des entreprises de classe mondiale.

LOGISTEC, qui célèbre ses 70 ans cette année, a connu une croissance solide et une performance financière robuste depuis sa fondation. L'entreprise est en bonne posture pour maintenir sa position de chef de file grâce à une croissance et à une rentabilité soutenues, attribuables à ses décisions financières stratégiques et à ses gestes audacieux.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, la gestion de risques, et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis qu'elle est devenue une société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

