LOGISTEC et Waterson Terminal Services s'unissent pour soutenir ProvPort

« Nous sommes heureux de collaborer avec Waterson Terminal Services à ProvPort », explique Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc. « Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs. Tout comme Waterson Terminal Services, LOGISTEC est reconnue pour trouver les meilleures solutions en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement. » LOGISTEC et Waterson Terminal Services sont tous deux des membres certifiés du programme environnemental de l'Alliance verte, une importante initiative volontaire visant à surpasser les exigences réglementaires du secteur maritime.

« En tant qu'exploitant portuaire et gestionnaire exclusif de ProvPort depuis 2007, Waterson Terminal Services a établi d'excellentes relations de travail avec ses clients. Grâce à cette entente, nous tirerons profit de l'emplacement stratégique des ports et du vaste réseau de LOGISTEC pour permettre à nos locataires et à nos clients d'accéder aux marchés intérieurs et internationaux », indique Chris Waterson, directeur général de Waterson Terminal Services.

Cette entente permettra à LOGISTEC d'étendre ses activités d'exploitation à 63 terminaux répartis dans 37 ports à travers le Canada, la côte est des États-Unis et la côte américaine du golfe du Mexique. Depuis plus de 65 ans, l'entreprise offre des services maritimes d'excellence et dessert ses clients dans les ports des États voisins du Rhode Island depuis plus de 35 ans.

L'approche unique axée sur le client de LOGISTEC et de Waterson Terminal Services dans l'exploitation de terminaux se traduira par des options commerciales rentables qui permettront à leurs clients, nouveaux et existants, d'accéder à de nouveaux marchés.

LOGISTEC et Waterson Terminal Services donneront le coup d'envoi de leurs activités conjointes ce mois-ci.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 37 installations portuaires et 63 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

À propos de Waterson Terminal Services

Waterson Terminal Services (WTS) se spécialise dans la manutention de vrac, de marchandises générales et de marchandises spéciales, notamment le transfert de cargaisons d'un navire à un autre, d'un navire à une barge ou d'une barge à une autre. Elle dessert ProvPort et le port de Davisville au Rhode Island, ainsi que celui de New Bedford au Massachusetts. À titre de gestionnaire de terminal, WTS se charge de la planification des horaires des navires, de la direction générale, de la sécurité et de l'amélioration des immobilisations au port en eau profonde.

LOGISTEC, Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, Tél. : 514 985-2337, msavoy@logistec.com, www.logistec.com; Waterson Terminal Services: Bill Fischer, True North Communications, Tél. : (401) 862-4652, bfischer@tnorthcomm.com

