MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Arrimage inc. (« LOGISTEC ») et sa filiale Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM ») située sur la côte américaine du Golfe du Mexique ont annoncé que cinq terminaux au Texas sont maintenant officiellement certifiés par le programme de certification environnementale de l'Alliance verte. Les terminaux de GSM de Corpus Christi, Manchester, Brownsville, Care et Freeport au Texas se joignent aux 13 autres terminaux certifiés de LOGISTEC au Canada et aux États-Unis, pour un total de 18. L'ajout de ces cinq terminaux illustre la volonté de LOGISTEC de réduire l'empreinte environnementale maritime et de contribuer à un avenir durable. LOGISTEC compte ainsi le plus haut nombre de terminaux portuaires en Amérique du Nord certifiés par l'Alliance verte.

Le programme de l'Alliance verte comprend des objectifs rigoureux basés sur 14 indicateurs de rendement, dont sept s'appliquent aux opérateurs de terminaux portuaires : relations avec les communautés, harmonisation des usages, entreposage et manutention du vrac solide, leadership environnemental, émissions de gaz à effet de serre, prévention des fuites et déversements, et gestion des matières résiduelles. Les participants doivent mesurer, évaluer et publier leurs résultats environnementaux afin de maintenir leur certification annuelle. Des vérificateurs accrédités externes révisent toutes les données pour s'assurer que les exigences soient remplies à tous les deux ans. L'Alliance verte est un programme de certification environnementale volontaire qui a été développé pour le réseau portuaire nord-américain, et qui s'est maintenant étendu jusqu'en Europe. L'Alliance verte encourage les grands armateurs, ports, terminaux, corporations de voies maritimes et chantiers navals à faire face aux enjeux environnementaux clés de l'industrie maritime, afin de réduire leur empreinte écologique par des actions concrètes.

« Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter ces cinq terminaux à notre réseau croissant de terminaux certifiés par l'Alliance verte au Canada et aux États-Unis. Nous adhérons à la mission de réduire l'empreinte écologique de l'industrie maritime », a affirmé Rodney Corrigan, président de LOGISTEC. « Ce programme est un élément essentiel de notre stratégie ESG et rejoint nos objectifs de développement durable. L'Alliance verte encourage aussi d'autres entreprises à évaluer comment elles peuvent, elles aussi, contribuer à un environnement maritime plus propre et nous rend tous imputables. Nous faisons cela aujourd'hui pour notre industrie et pour les générations futures ».

« Faire notre part pour réduire notre empreinte écologique maritime est nécessaire pour contribuer à une chaîne d'approvisionnement solide et durable », a ajouté Michel Miron, vice-président exécutif de GSM.

« Toutes nos félicitations à GSM, filiale de LOGISTEC située sur la côte américaine du Golfe du Mexique, pour la certification de cinq terminaux additionnels au sein du grand réseau de l'Alliance verte », a énoncé David Bolduc, directeur général de l'Alliance verte. « La durabilité est clairement une priorité pour LOGISTEC, alors qu'elle vise à poursuivre le programme de l'Alliance verte dans tous ses terminaux en Amérique du Nord ».

À propos de LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 53 installations portuaires et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

À propos de GSM

GSM, la filiale de LOGISTEC située sur la côte américaine du golfe du Mexique, est un opérateur reconnu de manutention de marchandises, d'arrimage, et de terminaux, se spécialisant dans la manutention de composantes de l'industrie éolienne, de marchandises générales et de vrac. Son siège social se situe à Houston au Texas et elle opère dans 12 terminaux et 7 ports.

