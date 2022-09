MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Arrimage inc., une filiale de LOGISTEC Corporation, est honorée d'avoir été nommée Opérateur de terminaux de l'année 2022 lors de la cérémonie des « Heavy Lift Awards » qui s'est tenue à Hambourg, en Allemagne. Alors que LOGISTEC célèbre son 70e anniversaire, ce prix prestigieux a été décerné à un moment où la chaîne d'approvisionnement fait face à des défis mondiaux, ce qui souligne la capacité de LOGISTEC à répondre et à anticiper les besoins de ses clients grâce à des solutions innovantes.

« Notre équipe démontre chaque jour un engagement indéfectible et une réelle passion pour se dépasser pour nos clients et nos communautés », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc. (« LOGISTEC »). « Manutentionner des marchandises très lourdes et surdimensionnées de manière sécuritaire et résiliente est une compétence spécialisée qui requiert du travail d'équipe et de la créativité, tout en veillant les uns sur les autres. Ce prix revient à nos gens qui se consacrent à trouver des solutions pour contribuer à une chaîne d'approvisionnement fiable et durable ».

LOGISTEC a également reçu une mention spéciale pour son excellence en performance environnementale. LOGISTEC est un chef de file de la chaîne d'approvisionnement durable grâce à ses objectifs stratégiques ESG, ses investissements judicieux et l'amélioration continue de ses terminaux. L'entreprise est également un membre fondateur de l'Alliance verte, un mouvement nord-américain important qui vise à réduire l'empreinte écologique de l'industrie.

« Fournir des services de manière responsable fait partie intégrante de nos activités et nos gens sont déterminés à faire une différence, alors que l'industrie évolue vers un avenir durable », a ajouté Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation. « Dans le contexte des perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui persistent en Amérique du Nord et dans le monde, nous sommes ravis que Heavy Lift reconnaisse les efforts soutenus de nos experts sur les quais, pour une deuxième année consécutive. »

Les Heavy Lift Awards célèbrent les réalisations de la chaîne d'approvisionnement de charges lourdes et met en lumière le travail du secteur de la logistique - des efforts d'ingénierie soutenant les mouvements et les levages impressionnants jusqu'aux initiatives qui placent la formation et la sécurité à l'avant-plan du secteur. LOGISTEC remercie le jury pour cette reconnaissance qui témoigne des efforts de ses 3200 personnes qui soutiennent chaque jour la chaîne logistique dans son ensemble. Les gagnants ont été annoncés à l'hôtel Grand Elysée à Hambourg, en Allemagne, le jeudi 22 septembre.

À PROPOS DE LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC Corporation offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC Corporation se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]