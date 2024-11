Loger + : La Ville de Montréal saisit une occasion unique de créer une centaine de logements hors marché en exerçant son droit de préemption

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal saisit une occasion unique de créer une centaine de logements hors marché en exerçant son droit de préemption pour acquérir l'immeuble situé au 4755, avenue de Courtrai, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Cette acquisition, d'une superficie de 3 956 mètres carrés, vise à développer des logements hors marché, qu'ils soient sociaux ou abordables, pour répondre aux besoins pressants de la population montréalaise.

L'immeuble sera acquis pour un montant de 5,8 M$, plus les taxes applicables. Cette transaction s'inscrit dans le cadre des objectifs ambitieux de la Ville de Montréal en matière de logements hors marché, visant à offrir des solutions résidentielles diversifiées, notamment pour les ménages à revenu faible et modeste.

« Cette acquisition est un geste important pour atteindre nos objectifs en matière de logements hors marché. Elle démontre notre engagement à offrir plus de logements sociaux et abordables à la population montréalaise. L'exercice du droit de préemption nous permet d'agir rapidement et efficacement pour faire une différence », a déclaré le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« En faisant l'acquisition du 4755, avenue de Courtrai, notre administration montre une fois de plus qu'elle est en action contre la crise du logement en posant un geste concret pour créer du logement hors marché dans un secteur qui en a grandement besoin. Cette acquisition permettra de créer des logements pour une centaine de familles de Côte-des-Neiges », a souligné Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et responsable des ressources humaines, de la lutte au racisme et discriminations systémiques et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal.

La Ville prévoit déconstruire le bâtiment pour permettre le redéveloppement de la propriété en logements hors marché, avec un potentiel d'une centaine d'unités. La gestion de l'immeuble sera assurée par la Ville de Montréal jusqu'à sa cession à un organisme à but non lucratif (OBNL).

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement hors marché, qu'il soit social ou abordable, et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offrent des réponse concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

