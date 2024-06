Loger + La Ville de Montréal investit plus de 13,3 M$ pour soutenir la construction et la rénovation de plus d'une centaine de logements hors marché

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Afin d'augmenter l'offre de logements hors marché et en concordance avec les objectifs du Chantier Montréal abordable, la Ville offre une contribution financière de plus de 13 M$ pour financer les projets de 3 organismes à but non lucratif.

Les organismes Gérer son quartier et La Sortie obtiendront respectivement environ 5,76 M$ et 2,28 M$, soit des montants qui correspondent à 40 % du financement obtenu dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

L'organisme Transit 24 recevra de son côté 5,33 M$, octroyés par la Ville de Montréal dans le cadre de la 3e phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) volet grandes villes. Pour rappel, l'ICRL-3, qui découle de l'Entente Canada-Québec, met à la disposition des grandes villes des sommes d'argent destinées à des projets immobiliers pour des clientèles vulnérables via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ce financement implique que l'organisme s'engage au maintien de la vocation pour personnes vulnérables de son projet et de loyers inférieurs à 30 % du revenu brut du ménage.

« Pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais, on doit faciliter les mises en chantier et protéger nos unités abordables pour qu'elles le restent à long terme. L'abordabilité de Montréal passera par la mise à l'abri de la spéculation de milliers d'unités et ces trois projets y contribueront directement, tout en permettant de loger dignement des personnes vulnérables. En contribuant significativement au financement des projets immobiliers des organismes communautaires, la Ville de Montréal s'assure que des centaines de personnes vulnérables pourront bénéficier d'un toit, voire, dans certains cas, de l'accompagnement nécessaire pour reprendre leur souffle et se réinsérer dans la société », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour offrir plus de logements qui restent abordables de manière pérenne, notre administration s'assure d'offrir du soutien, de la prévisibilité et de la flexibilité aux OBNL qui viennent en aide aux personnes vulnérables. Ce financement est une action directe et concrète pour traverser la crise du logement durablement, en permettant de réduire le nombre de personnes à risque d'itinérance. C'est avec ces précieux partenaires que nous serons capables d'atteindre nos cibles de logements hors marché et d'offrir un toit à tout le monde », a ajouté le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]