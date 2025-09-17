LOGER + - La Ville de Montréal cède 20 immeubles à la SHDM pour soutenir le développement de logements hors marché

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Une première inédite pour Montréal dans la lutte contre la crise du logement : la Ville cède 20 immeubles résidentiels à la SHDM, son bras immobilier, mettant fin aux baux emphytéotiques qui les liaient. Ce transfert donne à la SHDM la pleine propriété et un levier financier stratégique pour renforcer l'offre de logements abordables. Un geste concret, innovant et prometteur pour répondre aux besoins criants en habitation.

Société d'habitation et de développement de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

« Pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais, il faut agir vite, avec des outils efficaces et des partenaires solides. En cédant ces immeubles à la SHDM, nous lui donnons les moyens de développer plus rapidement des logements à l'abri de la spéculation. Cette opération s'inscrit dans notre approche portefeuille, issue de Loger+, qui permet de soutenir les projets structurants dès leur démarrage, avec plus de prévisibilité et plus d'impact. Notre administration continue d'innover pour répondre à la crise du logement et pour protéger le droit de chacun à un toit », a déclaré le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des finances, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

La transaction, d'une valeur totale de 454 912,57 $, facilitera la gestion à long terme des immeubles et permettra à la SHDM de les valoriser. Les sommes dégagées pourront être réinvesties dans le développement de logements hors marché, répondant ainsi aux besoins criants en habitation abordable à Montréal.

La valeur foncière des 20 terrains est estimée à 46,5 M$. Avec une possibilité d'effet de levier de 60 %, cela signifie que 27,9 M$ seraient disponibles à la création de 200 à 300 nouveaux logements abordables.

Les immeubles concernés sont répartis dans plusieurs arrondissements où la SHDM est bien ancrée historiquement, soit Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville et Le Plateau-Mont-Royal. Les personnes locataires actuellement logées dans ces bâtiments ne seront pas affectées par la transaction.

Un fonds de démarrage pour accélérer les projets

En complément, la Ville soutient la SHDM grâce à un fonds de démarrage de 3,3 M$, destiné à financer des études de faisabilité pour plusieurs projets de développement. Ce soutien permettra à la SHDM d'accélérer la mise en œuvre de nouvelles initiatives, notamment dans le cadre de l'approche portefeuille visant la création de 1 000 logements hors marché, annoncée au printemps 2024.

« Avec cette cession d'immeubles, la SHDM pourra garantir l'abordabilité des 882 logements concernés sur le long terme, tout en bénéficiant d'un effet de levier économique pour créer de nouveaux logements abordables. La valeur créée par cette opération pourra faciliter la mise de fonds nécessaire pour de nouveaux projets représentant entre 200 et 300 unités de logement hors marché. Quant au fonds de démarrage de 3,3 M$, il soutiendra le financement d'études de faisabilité pour développer plus de projets de logements abordables résidentiels. Les initiatives annoncées aujourd'hui contribuent à créer l'environnement requis pour que la SHDM puisse jouer pleinement son rôle de bras immobilier pour l'atteinte de l'objectif de 20 % de logements hors marché à Montréal », explique la directrice générale de la SHDM, Sophie Rousseau-Loiselle.

Cette double initiative, soit la cession d'immeubles et le fonds de démarrage, témoigne de l'engagement de la Ville à mobiliser ses ressources et ses partenaires pour offrir des solutions durables à la crise du logement.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offriront des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

À propos de la SHDM

Organisme paramunicipal à but non lucratif, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle et culturelle. Bras immobilier de la Ville de Montréal, elle met à profit son expertise et les moyens nécessaires pour accroître significativement l'offre d'habitations abordables à Montréal et à la sauvegarder. La SHDM, c'est aujourd'hui plus de 5 200 logements abordables hors marché pour une diversité de clientèle et plus d'un million de pieds carrés d'espaces commerciaux.

