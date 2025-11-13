La mairesse Soraya Martinez Ferrada et les élus de la Ville de Montréal sont assermentées pour un mandat sous le thème du changement

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Soraya Martinez Ferrada a été officiellement assermentée aujourd'hui par le greffier de la Ville de Montréal et président d'élection, Monsieur Emmanuel Tani-Moore, en compagnie des élues et élus du conseil municipal. La cérémonie d'assermentation marque le début officiel du mandat d'une durée de quatre ans.

Première personne issue de la diversité à diriger la métropole, Mme Martinez Ferrada a souligné sa volonté de travailler avec l'ensemble des élus pour se concentrer sur les priorités des Montréalais.

Selon les résultats officiels diffusés par le président d'élection et communiqués le 4 novembre, ce sont 55 femmes et 48 hommes qui ont été choisis par la population pour les représenter au conseil municipal, dans les 19 conseils d'arrondissement et à la mairie de Montréal. D'ailleurs, pour la toute première fois, il y aura davantage de mairesses que de maires représentant les arrondissements de la Ville.

« C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fierté que je commence ce mandat au service de tous les Montréalais. J'ai été à votre écoute, maintenant est venu le temps d'agir. Ensemble, on va bâtir une métropole équitable, efficace et ambitieuse à laquelle les Montréalais ont droit. » a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

C'est ainsi qu'à la suite du scrutin, le 102e conseil municipal de la Ville de Montréal a été formé, ainsi que les 19 conseils d'arrondissement.

Notons qu'en raison de requêtes pour de nouveaux dépouillements des votes qui ont lieu présentement à la Cour du Québec, la proclamation d'élection des personnes élues à ces postes sera faite ultérieurement selon les résultats.

Photos officielles

Des photos officielles prises lors de la cérémonie d'assermentation sont disponibles sur demande auprès de la Direction des affaires publiques et du Protocole.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source: Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 561-5295; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]