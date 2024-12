Loger + La Ville de Montréal annonce son intention d'acquérir une trentaine d'immeubles totalisant plus de 700 logements dans le secteur de Côte-des-Neiges

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer son intention d'acquérir, au coût de près de 103,8 M$, un important parc immobilier de plus de 700 logements dont les loyers sont abordables, dans le secteur de Côte-des-Neiges, où les besoins sont très importants.

Grâce à l'exercice de son droit de préemption, Montréal placera ces logements abordables à l'abri de la spéculation et en confiera la gestion à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Fort d'une solide expérience de gestion immobilière de proximité, l'OMHM réalisera, au cours des prochains mois, un bilan de santé des immeubles, afin de déterminer les priorités en matière de rénovation.

« Protéger plus de Montréalaises et de Montréalais en leur garantissant un toit abordable, de façon durable, c'est notre façon concrète de lutter contre la crise du logement et de prévenir l'itinérance. Grâce aux sommes historiques que nous investissons et au droit de préemption que nous utilisons, nous permettons à la Ville d'agir comme un promoteur actif de l'abordabilité résidentielle. Les efforts de notre administration donnent des résultats et nous rapprochent de notre objectif d'atteindre 20 % de logements hors marché d'ici 2050 », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'OMHM sur ce projet ambitieux. En mettant en œuvre des mesures efficaces pour protéger les locataires de Montréal, nous travaillons sans relâche à atteindre notre objectif de 20 % de logements hors marché d'ici 2050. Cette annonce démontre notre capacité à réaliser des investissements immobiliers stratégiques de grande ampleur », a souligné le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Grâce à ces acquisitions, nous continuerons à assurer à long terme un habitat sain et abordable à notre communauté. Je tiens également à remercier mon collègue Benoit Dorais pour sa collaboration exemplaire dans la concrétisation de cette acquisition. Cet accomplissement témoigne une fois de plus de notre détermination à mener des actions concrètes pour répondre à la crise du logement », a ajouté Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

« Face à la demande croissante et à la crise persistante de logements, cette initiative novatrice permet à l'OMHM d'agir comme un acteur clé dans l'élargissement du logement abordable à Montréal. Notre équipe mettra toute son expertise et son savoir-faire en action pour gérer et garder en état ces bâtiments », a mentionné la directrice générale de l'OMHM, Isabelle Pépin.

Le droit de préemption : un outil essentiel pour Loger +

Au total, depuis 2018 inclusivement, la Ville de Montréal a déjà préservé de la spéculation 240 unités d'habitation abordables (102 logements et 138 chambres) grâce à l'acquisition via le droit de préemption.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement hors marché, qu'il soit social ou abordable, et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offrent des réponse concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

