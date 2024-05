Loger + La Ville de Montréal accueille le rapport du Chantier Montréal abordable et met en place une série de mesures pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Les partenaires du Chantier Montréal abordable ont déposé leur rapport final, mardi, qui mise sur un nouveau modèle d'intervention en habitation. Cosigné par les 12 membres, issus des milieux privé, public et sans but lucratif, le diagnostic propose des solutions pour accroître l'offre globale de logements en ciblant notamment la construction et la protection de logements hors marché.

La Ville de Montréal accueille favorablement les conclusions de ce rapport et présente, dès aujourd'hui, deux premières mesures pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais. L'objectif est d'accélérer la construction de logements, de protéger l'abordabilité des logements existants, d'atteindre une proportion de 20 % de logements hors marché et de mieux protéger les droits des locataires.

Rapport du Chantier Montréal abordable

Les membres du Chantier Montréal abordable ont présenté le rapport final de leur démarche. Ce rapport, résultat de deux années de travail intensif, propose des solutions concrètes pour répondre à la crise du logement qui touche un grand nombre de Montréalaises et de Montréalais. Lancé en 2022 à l'initiative de la Ville de Montréal, le Chantier Montréal abordable a réuni des experts de divers horizons - secteurs privé, sans but lucratif, financier et municipal - pour élaborer un nouveau modèle d'intervention en habitation.

Ce rapport final est le fruit de cette collaboration et reflète la diversité des expertises et des perspectives pour aborder la crise actuelle de manière globale et intégrée. Le rapport souligne l'aggravation de la crise du logement, due à des facteurs économiques, tels que la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction ainsi que la pénurie de main-d'œuvre. Malgré ces défis, des centaines de logements sociaux et abordables ont été mis en route et des centaines de logements et de chambres ont été soustraits du marché spéculatif au cours des deux dernières années.

Le rapport propose des mesures pour accélérer la construction de tous types de logements, afin de mettre en chantier 120 000 logements en 10 ans à Montréal. Une augmentation significative de l'offre de logements hors marché est nécessaire pour assurer une abordabilité durable et freiner les hausses des loyers. À terme, la métropole devra compter une proportion de 20 % de logements hors marché en 2050 afin d'assurer une abordabilité pérenne de son parc immobilier.

Le Chantier Montréal abordable appelle également les gouvernements du Canada et du Québec à se joindre à cet effort collectif. La coordination des efforts entre les différents gouvernements est cruciale pour soutenir le développement de logements sociaux et abordables, nécessaires pour répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables.

Citations

« Le Chantier Montréal abordable est né de l'urgence et de la volonté de la Ville de Montréal et des acteurs de l'immobilier de tous horizons de chercher des solutions à la crise du logement abordable. Le rapport déposé aujourd'hui pose les balises d'une vision commune pour garantir l'abordabilité à long terme, notamment par la construction, la rénovation et l'acquisition de logements hors marché. Ce rapport n'est évidemment pas une fin, il s'agit plutôt d'un tremplin pour poursuivre le travail, en concertation, car nous ne pouvons pas rater cet objectif collectif essentiel : celui de loger toutes les personnes qui en ont besoin », a déclaré, Édith Cyr, directrice générale de l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier.

« Nous posons un constat fondamental : il faut augmenter l'offre de tous les types de logements pour résoudre la crise. Pour y parvenir, nous devons privilégier la densification du cadre bâti, tant pour le logement social et communautaire que pour les propriétés privées. Nous devons aussi offrir un environnement prévisible, comme le permet la loi 31, pour faciliter la réalisation de tous les types de projet. C'est par le dialogue que nous en sommes venus à ces conclusions et c'est aussi par le dialogue que nous pourrons les traduire en projets concrets », a soutenu Roger Plamondon, Président sortant du Groupe immobilier Broccolini.

Consulter le rapport final du Chantier Montréal abordable

Deux nouvelles mesures pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais

Suivant les recommandations du Chantier Montréal abordable, l'administration montréalaise mettra en place les bons mécanismes pour répondre à la demande actuelle et future en habitation en favorisant la mise en chantier de milliers de logements, avec un objectif d'atteindre 20 % de logements hors marché en 2050.

Les deux premières mesures annoncées visent à accélérer la construction de logements dans la métropole, en introduisant une cible pour les délais de livraison des permis et un soutien financier au démarrage de projets de logements hors marché.

1. Un délais cible pour les permis de projets de plein droit

Afin de lutter contre la crise de l'abordabilité et pour donner suite aux conclusions du rapport final du Chantier Montréal abordable, Montréal s'engage à adopter, au courant de la prochaine année, une cible de 120 jours maximum pour l'émission de permis de construction et de transformation pour les projets immobiliers de plein droit. Cette mesure, qui découle du travail effectué par la Cellule facilitatrice, permettra d'offrir de la prévisibilité aux constructeurs, autant privés que communautaires.

Afin de respecter le délai cible maximal de 120 jours et d'optimiser les méthodes de suivi, la Ville s'engage à standardiser l'outil de suivi et la façon dont les délais sont mesurés dans les 19 arrondissements et à déposer annuellement un rapport.

« La crise du logement frappe fort à Montréal, comme partout au Québec. Pour y faire face, il faut miser sur deux stratégies en même temps : faciliter les mises en chantier, et protéger les unités existantes. Plusieurs mesures concrètes et robustes seront appliquées à Montréal, dont un soutien financier au démarrage des unités hors marché, et en mettant une norme de service de 120 jours pour la délivrance d'un permis de construction ou de transformation résidentielle de plein droit. Notre administration continue de pousser au maximum les limites des pouvoirs et des moyens dont la Ville dispose pour réussir à loger plus de Montréalaises et de Montréalais. En optimisant ces démarches, on souhaite voir plus de projets sortir de terre plus rapidement. On répond ainsi à une demande des promoteurs, tant privés que communautaires, sur qui on compte pour améliorer l'offre de logements dans la métropole », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

2. Un soutien au démarrage de projets de logements hors marché

La Ville de Montréal annonce également une mesure de soutien financier de 3 M$ sur 3 ans dès 2025, afin d'aider les organismes porteurs de projets de logements hors marché, sociaux ou abordables, au démarrage de leurs projets. Cette enveloppe permettra d'octroyer un soutien financier pour couvrir une partie des frais de démarrage et ainsi accélérer la mise en œuvre des projets.

« Le besoin de soutenir les projets dès l'étape de démarrage est l'une des conclusions les plus claires du Chantier Montréal abordable. Plus on soutient les projets rapidement, plus on évite des coûts et des délais plus tard dans le processus. Avec cette mesure, nous voulons envoyer un signal important aux porteurs de projets de logements hors marché, tout en étant cohérents avec l'objectif que nous nous fixons, soit d'avoir 20 % de logements hors marché à Montréal d'ici 2050. C'est un objectif atteignable si nous travaillons tous ensemble », a soutenu Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

Les modalités du fonds seront annoncées à l'automne 2024 et les sommes seront disponibles à compter de 2025. Cette mesure répond à une demande du milieu communautaire afin de soutenir le démarrage des projets.

Les membres du Chantier Montréal abordable

Créé au cours de l'été 2022 à l'initiative de la Ville de Montréal, le Chantier Montréal abordable est co-présidé par Édith Cyr, directrice générale de l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier, Roger Plamondon, Président sortant, Groupe immobilier Broccolini, et Benoit Dorais, vice-président et responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

En plus de ces co-présidents, les organisations membres du comité-conseil sont :

Caisse d'économie solidaire ;

Fonds immobilier de solidarité FTQ ;

Institut de développement urbain du Québec ;

New Market Funds ;

Prével ;

SHDM ;

Société de développement Angus ;

SOLIDES ;

UTILE.

