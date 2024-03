Logements sociaux et abordables - Création de 23 nouveaux logements sociaux pour des personnes vivant avec un trouble de santé mentale à Montréal

MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'organisme le Mûrier ont inauguré, à Montréal, Les Habitations des Papillons, un immeuble de 23 logements sociaux construit au coût de 5,6 M$.

La Maison accueille des personnes à faible revenu qui vivent avec un trouble de santé mentale dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Il s'agit d'un service résidentiel à deux vocations : l'un pour le volet transitoire, destiné aux jeunes adultes de 18 à 35 ans, et l'autre pour des logements permanents abordables. En plus de leur offrir un toit, le Mûrier offre divers services aux résidentes et aux résidents, tels qu'un suivi psychosocial et communautaire, des programmes de sécurité alimentaire ainsi que des occasions d'expérimenter un l'emploi au sein de l'organisme.

La construction des Habitations des Papillons, débutée en avril 2022, a été rendue possible grâce à l'appui de 846 053 $ de la Ville de Montréal, ainsi qu'à la contribution financière de 1,2 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), par l'entremise du programme AccèsLogis Montréal. Un montant additionnel de 2,5 M$ a également été remis par le gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente Canada-Québec pour l'Initiative à la création rapide de logements. À ces montants s'ajoute une contribution d'environ 150 000 $ du gouvernement du Québec pour la réhabilitation des sols.

Les personnes qui y résideront obtiendront un supplément au loyer du gouvernement du Québec, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Les services offerts aux résidentes et aux résidents quant à eux sont financés entre autres grâce à une contribution annuelle récurrente de 44 000 $ provenant du Réseau de la Santé et des services sociaux du Québec.

« Le gouvernement du Canada continue à travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, pour créer davantage de logements abordables qui répondent aux priorités locales, y compris ici, dans ma circonscription de Papineau, où les besoins sont importants. Notre contribution dans le projet des Habitations des Papillons permettra à plus de Montréalaises et de Montréalais, particulièrement celles et ceux en situation vulnérable, de se loger de manière abordable et sécuritaire. »

- L'honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. La participation financière de notre gouvernement dans ce projet est primordiale. Voilà la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« Nous devons construire plus de logements, plus rapidement. Le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec Québec et Montréal, pour relever ce défi. Notre partenariat d'aujourd'hui contribuera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais - en particulier les gens en situations vulnérables - puissent avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et députée d'Hochelaga.

« Offrir un chez-soi stable et sécuritaire est un pilier fondamental pour le bien-être des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet qui viendra répondre à un besoin réel de la communauté montréalaise. Ici, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pourront avoir accès à différents services adaptés à leur réalité, dont un hébergement social permanent, de même qu'un accompagnement psychosocial et communautaire. Je remercie l'organisme le Mûrier ainsi que la Société d'habitation du Québec de porter cette belle initiative. »

- Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est un réel plaisir d'inaugurer et de faire découvrir à l'ensemble de la population montréalaise cette maison qui offre un nouveau chez-soi à 23 jeunes adultes vivant avec un trouble de santé mentale. Moins de deux ans après l'émission du permis permettant le début des travaux, c'est un nouveau milieu de vie abordable qui prend forme. Nous devons poursuivre nos efforts communs afin de construire plus de logements sociaux et adaptés partout en ville. Montréal demeure déterminée à trouver des solutions et à mettre tout en œuvre pour créer les conditions gagnantes pour favoriser la construction de logements sociaux et abordables dans la métropole. Je tiens à remercier tout particulièrement l'organisme le Mûrier, qui porte ce projet qui fera toute la différence dans la vie de ces jeunes adultes. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Notre administration pose des gestes importants pour répondre aux besoins de la population montréalaise, mais la collaboration de tous les niveaux de gouvernements, des partenaires et des organismes communautaires est essentielle. L'Initiative pour la création rapide de logements est un exemple concret de collaboration qui a permis à des centaines de personnes de retrouver un toit, en plus de bénéficier de services qui sont adaptés à leur situation dans différents milieux afin de répondre aux enjeux partout sur le territoire. »

- Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques

« C'est un bonheur de voir ce projet se concrétiser après dix années de démarches et d'efforts de la part de tant de personnes impliquées. Notre force réside dans notre communauté, qui se rallie pour offrir une meilleure qualité de vie à des personnes très touchées par la vulnérabilité financière. Nous espérons que ce milieu de vie leur offrira la dignité qu'elles méritent et les moyens de cheminer dans leur rétablissement. Pour elles, le logement social fait partie de la solution. »

- Alex Chayer, directeur général du Mûrier

Le Mûrier est un organisme communautaire fondé en 1985. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le développement de services au sein de la collectivité qui favorisent leur santé et leur bien-être physique et psychologique. Leur champ d'action se déploie principalement dans l'est de l'île de Montréal.

Le Mûrier lutte contre la pauvreté vécue par les personnes, et ses équipes les aide à briser leur isolement et soutiennent leur rétablissement par diverses actions : services résidentiels et d'habitation sociale, le Fonds Accès Plein air, ainsi que des programmes de sécurité alimentaire et d'expérimentation à l'emploi.

