LACHINE, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Habitat pour l'humanité Québec (HHQ) et la Fondation MONTONI lancent la construction de six unités résidentielles afin de permettre à des familles du Grand Montréal de devenir propriétaires. Pour les deux organismes, dans le contexte actuel de pénurie de logements abordables, cet immeuble est un pas dans la bonne direction, qui fera toute la différence pour ces six familles qui vivent dans des conditions de logement précaires. L'immeuble situé à Lachine accueillera ses premiers occupants à l'été 2024.

Bien plus qu'un logement

La mission d'HHQ va bien au-delà de la construction de logements. Elle permet à des familles d'accéder à la propriété, et ce, sans mise de fonds, avec une hypothèque auprès de l'organisme même - à 70 % sans intérêt - et dont les mensualités ne dépassent pas 30 % du revenu brut du ménage. L'OBNL fournit également un accompagnement auprès des familles afin de les aider dans la prise en charge de leurs nouvelles responsabilités.

Nous travaillons depuis 1998 à permettre à un plus grand nombre de familles québécoises de se constituer un capital pour elles-mêmes et leurs enfants et de connaître la sécurité et l'autonomie que procure la propriété », explique Shirlane Day, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Québec.

Un soutien qui fait la différence

Ce nouveau projet voit le jour grâce à un soutien financier de 300 000 $ de la Fondation MONTONI, ainsi qu'à l'engagement du Groupe Montoni, qui réalise le projet à prix coutant. De plus, grâce au soutien de ses partenaires et fournisseurs, le Groupe Montoni s'est engagé à mobiliser 300 000 $ supplémentaires pour sa réalisation. L'équipe d'Habitat pour l'humanité Québec compte également sur un financement de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) à hauteur de 400 000 $ grâce à un partenariat national avec Habitat pour l'humanité Canada.

« Les partenariats avec des organisations comme Habitat pour l'humanité sont essentiels pour que le gouvernement du Canada veille à ce que tout le monde au pays ait un chez-soi sûr », a déclaré l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. « Aujourd'hui, nous célébrons la création d'un magnifique nouvel ensemble résidentiel qui permettra d'héberger six familles dans la collectivité en croissance de Lachine. Cet ensemble leur donnera non seulement la possibilité de posséder un logement abordable, mais aussi la tranquillité d'esprit de savoir qu'elles ont un endroit sûr où revenir à la maison tous les soirs. Je suis fier de voir que la Stratégie nationale sur le logement change la donne dans la vie des gens au Canada grâce à des exemples comme celui-ci. »

En mars 2023, le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité Canada ont annoncé un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars pour construire 500 logements abordables partout au pays au cours des trois prochaines années. Cette somme porte à 80,8 millions de dollars l'investissement fédéral total dans Habitat pour l'humanité par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement du gouvernement du Canada.

« C'est un bonheur pour la Fondation MONTONI de travailler sur ce projet de logements abordables avec Habitat pour l'humanité Québec. Nous sommes heureux de savoir que notre action aura un impact concret sur la vie de ces six familles », ajoute Franca Riso, présidente de la Fondation MONTONI

Des impacts concrets

Vivre dans un logement sain, décent et sécuritaire entraîne des bénéfices tangibles. Les résultats observés chez les familles soutenues par Habitat pour l'Humanité Québec après leur emménagement dans leur nouvelle demeure sont les suivants :

86 % déclarent éprouver un bonheur accru ;

70 % signalent une amélioration de leur état de santé ;

65 % constatent une augmentation de la confiance de leurs enfants en eux-mêmes ;

58 % témoignent d'une amélioration de leur situation financière ;

65 % évoquent un impact positif sur la réussite scolaire de leurs enfants.

Plus de 16 nouvelles familles d'ici 2026

Dans son plus récent rapport, la SCHL estime que près de 620 000 logements additionnels seront nécessaires d'ici 2030 afin de rétablir l'abordabilité du logement dans la province de Québec. Dans ce contexte, HHQ estime qu'il est nécessaire que l'ensemble des acteurs du milieu multiplient les solutions dans un effort concerté afin de permettre au plus grand nombre de familles vivant dans la précarité d'aspirer à une vie meilleure.

Cette construction s'inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne majeure d'Habitat pour l'humanité Québec, Bâtir pour demain, dont la première phase vise à récolter 2,5 M$. L'objectif : permettre l'accompagnement, à terme, de 16 nouvelles familles d'ici 2026. Pour contribuer, consultez le https://quebec.habitat.ca/fr/.

À propos d'Habitat pour l'humanité Québec

Habitat pour l'Humanité Québec répond au besoin urgent d'aider les familles québécoises aux revenus modestes qui vivent dans des conditions de logement précaires, tant au niveau de leur santé que de la sécurité de leur logement, en leur permettant d'accéder à la propriété. Pour de plus amples informations, consultez le https://quebec.habitat.ca/fr/.

À propos de la Fondation MONTONI

Axée sur la prévention, la Fondation MONTONI travaille et soutient des organismes de bienfaisances qui viennent en aide aux familles, surtout les femmes et les enfants, au Québec et à l'international, sous la thématique de la promotion de l'autonomie (empowerment).

SOURCE Fondation MONTONI

Renseignements: INFORMATIONS MÉDIAS : Habitat pour l'humanité Québec, Myriam Dandache, Conseillère principale, Développement philanthropique et Communication, [email protected], 514-660-4617; Micaal Ahmed, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Fondation MONTONI, Frédérick Truchon-Gagnon, [email protected]