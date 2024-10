Visuels disponibles ici

LACHINE, QC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Habitat pour l'humanité Québec (HHQ) et la Fondation MONTONI ont procédé à une cérémonie de remise des clés à six familles du Grand Montréal qui deviennent propriétaires de leur logement. Cet événement, en présence de Maja Vodanovic, mairesse de Lachine, représente un pas de plus dans la lutte pour l'accès à la propriété et marque un nouveau chapitre pour HHQ. Ce projet, le premier de cette ampleur depuis la pandémie, introduit un modèle de construction innovant, permettant à HHQ de bâtir plus rapidement et efficacement afin d'optimiser leur impact à travers le Québec visant à briser le cycle de pauvreté de familles à revenus modestes.

Plus de 1 600 000 $ en dons

Ce projet à Lachine illustre l'engagement et la générosité de nombreux donateurs totalisant 1 641 954 $ amassés. La Fondation MONTONI a joué un rôle essentiel en contribuant à hauteur de 300 000 $. Le Groupe Montoni, quant à lui, a réuni plus de 530 000 $ grâce aux généreux dons de ses partenaires et fournisseurs, en plus de réaliser le projet à prix coûtant - maximisant ainsi l'impact de chaque dollar investi. En outre, 190 000 $ ont été recueillis lors d'activités de Team building organisé par Habitat pour l'humanité Québec, qui se sont additionnés à des dons de partenaires nationaux de 112 000 $. Des dons en matériaux s'élevant à près 90 000 $ et le soutien de la SCHL à hauteur de 419 800 $ se sont ajoutés aux généreux dons cités plus haut.

Accès à la propriété : des résultats mesurables

Avec un total de 12 enfants qui grandiront dans ces unités résidentielles, ce projet représente bien plus qu'un simple logement : il s'agit d'un foyer où chacun pourra s'épanouir. Vivre dans un logement sain, décent et sécuritaire entraîne des bénéfices tangibles. Les résultats observés chez les familles soutenues par Habitat pour l'Humanité Québec après leur emménagement dans leur nouvelle demeure sont les suivants :

86 % déclarent éprouver un bonheur accru ;

70 % signalent une amélioration de leur état de santé ;

65 % constatent une augmentation de la confiance de leurs enfants en eux-mêmes ;

58 % témoignent d'une amélioration de leur situation financière ;

65 % évoquent un impact positif sur la réussite scolaire de leurs enfants.

« Notre collaboration avec la Fondation MONTONI, le Groupe Montoni et l'ensemble de nos autres donateurs pour ce projet a eu un impact significatif dans la vie de six familles québécoises, qui sont désormais propriétaires pour la première fois ! L'achèvement de la construction de ce projet représente un nouveau départ pour Habitat pour l'humanité Québec et nous permet de consolider notre rôle en tant que levier d'ascension sociale pour les familles du Québec, tout en offrant une solution à la crise du logement actuelle. »

- Shirlane Day, directrice générale d'Habitat pour l'humanité Québec

Bâtir pour demain : une campagne ambitieuse

Ce projet est un point culminant de la campagne majeure d'Habitat pour l'humanité Québec 2023-2026, Bâtir pour demain, qui vise à amplifier l'impact d'Habitat auprès des familles à revenus modestes du Québec.

Dans un récent rapport, la SCHL estime que près de 620 000 logements additionnels seront nécessaires d'ici 2030 afin de rétablir l'abordabilité du logement dans la province de Québec. Dans ce contexte, HHQ estime qu'il est nécessaire que l'ensemble des acteurs du milieu multiplient les solutions dans un effort concerté afin de permettre au plus grand nombre de familles vivant dans la précarité d'aspirer à une vie meilleure.

Par ailleurs, depuis 2019, le gouvernement du Canada, via la SCHL, s'est engagé à verser un total de 779 000 $ à des projets d'Habitat pour l'humanité Québec. Cet engagement financier du Fonds pour le logement abordable comprend un investissement de 302 000 $ du fonds de co-investissement pour les familles noires.

« Des organismes comme Habitat pour l'humanité sont des partenaires inestimables dans nos efforts pour résoudre la crise du logement et veiller à ce que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr. Je suis fier que nous puissions soutenir ces nouveaux logements à Montréal et je souhaite beaucoup de succès à toutes les familles qui entament leurs nouveaux chapitres. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

En mars 2023, le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité Canada ont annoncé un investissement supplémentaire de 25 millions de dollars pour construire 500 logements abordables partout au Canada au cours des trois prochaines années. Ainsi, l'investissement fédéral total dans Habitat pour l'humanité s'élève à 80,8 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada.

À propos d'Habitat pour l'humanité Québec

Habitat pour l'humanité Québec répond au besoin urgent d'aider les familles québécoises à revenus modestes qui vivent dans des conditions de logement précaires, tant au niveau de leur santé que de la sécurité de leur logement, en leur permettant d'accéder à la propriété. Pour de plus amples informations ou pour contribuer à la cause, consultez le https://quebec.habitat.ca/fr/.

À propos de la Fondation MONTONI

Axée sur la prévention, la Fondation MONTONI travaille et soutient des organismes de bienfaisances qui viennent en aide aux familles au Québec et à l'international, sous la thématique de la promotion de l'autonomie (empowerment). Pour de plus amples informations, consultez le www.fondationmontoni.ca

