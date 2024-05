Logement social et abordable - Montréal acquiert un terrain pour y développer des logements sociaux et communautaires

MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'acquisition d'un terrain vacant d'une valeur de 846 740 $ afin d'y permettre le développement de logements sociaux et communautaires. Le terrain est d'une superficie d'environ 890 m² et est situé à l'angle des rues Saint-Ambroise et Saint-Rémi, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Le dossier doit maintenant être présenté au conseil d'agglomération.

La Ville procédera, au moment opportun, à la revente du terrain à un organisme qui s'engagera à développer un projet d'habitation sociale sur le site, permettant ainsi de loger des familles ou des personnes en situation de vulnérabilité. Cette stratégie permet de donner un coup de pouce supplémentaire aux organismes d'habitation en leur permettant d'acquérir un terrain à bon prix et qui est rapidement constructible.

Le futur projet pourra voir le jour dans un milieu stimulant où l'on retrouve un développement résidentiel privé à proximité, de même que de nombreux commerces et services, ce qui contribuera à encourager la mixité des activités et la mixité sociale dans ce secteur de la Ville.

« Cette acquisition est une bonne nouvelle dans la crise du logement qui frappe les Montréalaises et les Montréalais. La Ville permettra ainsi à un organisme d'acquérir le terrain à un prix inférieur à la valeur marchande, ce qui facilitera son montage financier. L'acquisition de ce terrain par la Ville est un résultat concret de ce qui est possible grâce au Règlement pour une métropole mixte. Cela démontre sa pertinence pour la création de logements et contribue au développement de logements sociaux et communautaires sur le territoire », a affirmé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

