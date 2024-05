Logement social - Dévoilement du premier projet immobilier du secteur Lachine-Est

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - Déterminés à accélérer la construction d'unités d'habitation et à offrir plus de logements sociaux, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont dévoilé le premier projet immobilier qui sera construit dans l'écoquartier Lachine-Est. Ce projet de près de 600 unités est le premier projet montréalais accéléré dans le cadre de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation et comprendra un bâtiment d'au moins 94 logements sociaux sur le site, en vertu du Règlement pour une métropole mixte de la Ville de Montréal.

Le projet de logements sociaux Habitation Harmonie est porté par l'organisme Société d'amélioration de Pointe Saint-Charles, en partenariat avec le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Le projet verra le jour grâce à une subvention accordée via le Programme d'habitation abordable Québec et à la subvention de la Ville de Montréal via le Fonds du logement social métropolitain. Les locataires des logements sociaux auront droit au Programme de supplément au loyer Québec intégré.

Avec le PPU Lachine-Est, la Ville souhaite transformer ce quartier en un milieu de vie et d'emploi inspirant, résilient et inclusif. Le développement sera axé sur le transport actif et collectif, un réseau d'espaces verts, l'accès à l'eau et la mise en valeur du patrimoine industriel.

Selon les prévisions, les travaux pourraient débuter dès 2025 afin d'accueillir les premiers locataires en 2027.

« Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer le financement de près de 100 logements grâce au Programme d'habitation abordable Québec. Il s'agit de la première étape d'un projet ambitieux qui transformera le secteur. Je suis fière que notre gouvernement réponde présent pour aider la Ville de Montréal à concrétiser sa vision. Grâce à nos efforts, un projet à la fois, les logements dans la métropole deviendront plus abordables à mesure que l'offre augmentera. Je souligne aussi la proactivité dont la Ville fait preuve en utilisant les pouvoirs spéciaux que lui confère notre nouvelle loi. Cette marque de leadership pavera certainement la voie à d'autres municipalités qui vont décider de s'en prémunir », a mentionné France Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec.

« Les actions de notre gouvernement démontrent notre capacité à travailler en synergie avec nos partenaires pour bien loger les Montréalaises et les Montréalais. Je salue les efforts de la Société d'amélioration de Pointe St-Charles et de ses alliés dans la lutte contre la pauvreté. Leur volonté de porter ce projet, combinée au soutien gouvernemental et à celui de la Ville, permettra d'ajouter près de 100 logements pour les familles ou les personnes seules de Lachine », a déclaré Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles.

« Notre administration est déterminée à créer des milieux de vie exemplaires et à déployer des mesures concrètes pour accélérer la construction à Montréal et pour bonifier l'offre de logements sociaux et abordables. Le développement de près de 100 unités de logements sociaux sur le site est un résultat tangible des efforts de notre administration pour impliquer l'ensemble des partenaires dans la lutte contre la crise du logement. La collaboration de tous les acteurs de l'écosystème de l'habitation est essentielle si nous voulons atteindre nos objectifs. Nous le voyons d'ailleurs clairement ; lorsque tous les partenaires travaillent ensemble et que les investissements sont au rendez-vous, les projets d'habitation se réalisent plus rapidement », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Dans un contexte de crise du logement, la Ville de Montréal met les bouchés doubles et fait des avancées majeures en matière d'habitation. Ces avancées ont été rendues possibles grâce aux nombreuses initiatives que nous avons promues notamment avec les ajustements de notre RMM, mais aussi grâce à une belle collaboration avec les partenaires montréalais de l'habitation. Aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail qui se matérialise avec le projet de développement de ces 98 unités de logements sociaux dans Lachine-Est », a affirmé le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« L'Écoquartier Lachine-Est doit se faire au bénéfice de l'ensemble de notre communauté. Ce premier projet témoigne de cet engagement et nous avons l'intention de continuer dans cet esprit de collaboration avec les développeurs, comme Solano, qui voient les avantages de contribuer positivement au dynamisme actuel de Lachine », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

« Je suis très fier et très content de livrer un projet clé en main de 98 unités de logements sociaux, sur la 6e Avenue à Lachine. Grâce à la coopération de plusieurs intervenants et à l'implication des paliers municipal et provincial, nous pouvons réaliser ce beau projet. La nouvelle loi 31 mise en place par le gouvernement a facilité la conformité de ce projet et c'est une fierté de contribuer à la création de logements qui permettront de bâtir un milieu de vie aussi dynamique qu'inclusif », a affirmé Antoine Chaloub, architecte propriétaire d'Antoine Chaloub Archtectes.

