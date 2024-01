Logement étudiant à Sherbrooke : l'UTILE salue la contribution de 1,48 M$ de la ville de Sherbrooke pour la construction de 75 unités à but non lucratif

SHERBROOKE, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - L'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) salue l'adoption par le conseil municipal de Sherbrooke d'un financement de 1,48 M$ pour son projet de 75 unités de logement étudiant à but non lucratif. Ce projet, le premier de l'UTILE en Estrie, permettra à terme à 167 étudiant•es de bénéficier d'un logement abordable et adapté à leurs besoins.

« En soutenant financièrement ce projet, la Ville de Sherbrooke contribue à l'amélioration des conditions résidentielles de la population étudiante, qui se sont beaucoup détériorées au cours des dernières années. Ce projet fera d'une pierre plusieurs coups: il favorisera l'accessibilité aux études en offrant une solution d'habitation adaptée à la population étudiante tout en augmentant le nombre de logements abordables sur le marché locatif sous pression de la ville », souligne Laurent Levesque, président directeur général de l'UTILE.

Situé sur la rue Pacifique, le terrain choisi pour la construction du bâtiment permettra à la population étudiante d'avoir accès au campus de l'Université de Sherbrooke et aux services de proximité à pied ou en transport collectif.

Livraison espérée en 2026

Puisque la population étudiante peine à trouver des logements libres chaque rentrée depuis plusieurs années déjà, l'UTILE souhaite débuter le plus rapidement possible la construction de son projet. Les prochaines étapes que devra franchir le projet sont l'obtention des approbations municipales et l'obtention du financement gouvernemental nécessaire. « Nous continuerons de travailler de concert avec nos partenaires afin que ce projet puisse accueillir ses premiers locataires dès la rentrée 2026 », indique M. Levesque.

À propos de l'UTILE : L'UTILE est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des logements étudiants à but non lucratif dans plusieurs villes au Québec. Le parc immobilier de l'UTILE compte actuellement près de 600 logements construits ou en construction dans trois villes. Elle travaille au développement d'un immeuble de 75 unités de logement étudiant à Sherbrooke.

SOURCE UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant

