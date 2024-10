LocoMotion Ville-Marie bonifie son service de transport actif et partagé dans l'arrondissement

La population peut dès maintenant se déplacer rapidement et à moindre coût grâce à un système de remorques à vélo en libre-partage sur le territoire de Ville-Marie

MONTRÉAL, le 11 oct. 2024 /CNW/ - C'est lors d'un événement communautaire dans les locaux de LESPACEMAKER rassemblant ses bénévoles, ses partenaires ainsi que la conseillère de Ville pour le district de Sainte-Marie, Sophie Mauzerolle, que LocoMotion Ville-Marie a souligné la bonification de son offre de transport actif et partagé dans l'arrondissement par l'ajout de nouvelles remorques à vélo. Grâce au travail acharné des bénévoles locaux, six premières remorques à vélo, colorées et facilement rattachables, sont désormais accessibles dans l'arrondissement via la plateforme locomotion.app.

Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville pour le district de Sainte-Marie, accompagnée de bénévoles du comité LocoMotion Ville-Marie. (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Le projet LocoMotion en bref

Concrètement, le projet LocoMotion multiplie l'offre des moyens de transport tout en favorisant l'implication citoyenne. Chaque personne peut contribuer au projet en devenant prêteuse ou emprunteuse de biens collectifs comme des vélos, remorques à vélo artisanales ou des vélos-cargos.

Avec l'appui de ses partenaires communautaire LESPACEMAKER et le Quartier culturel des Faubourgs, le projet de remorques à vélo en libre-partage a pu bénéficier d'une touche artistique et écoresponsable, qui correspond à l'identité du quartier. Des artistes locaux ont peinturé la base de chaque remorque, construite en bois récupéré des frênes coupés sur le territoire. Des bénévoles ont assemblé le cadre des remorques en recyclant des bases de lit dans les installations de l'atelier communautaire.

L'Arrondissement de Ville-Marie et la conseillère locale, Sophie Mauzerolle, apportent également leur soutien à l'initiative, notamment à travers leur accompagnement et leur appui financier à LESPACEMAKER.

« Je suis très heureuse de voir LocoMotion Ville-Marie déployer une nouvelle offre de service en transport actif. En ajoutant des remorques à vélo faciles d'utilisation à Ville-Marie, ce service innovant permet d'opter pour le vélo pour répondre à une variété de besoins : faire les courses, transporter de l'équipement lourd, déménager des petits meubles... C'est en soutenant le déploiement de ce type d'initiatives qu'on arrivera à réduire notre dépendance aux voitures », a affirmé Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville pour le district de Sainte-Marie et responsable de la mobilité au sein du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

« LESPACEMAKER est ravi de participer à ce remarquable projet initié par le collectif SOLON. En plus d'offrir un service de transport durable pour les citoyennes et citoyens du quartier, le projet LocoMotion offre un contexte de rencontre qui permet la réunion de valeurs fortes dans nos communautés. C'est avec beaucoup de fierté que nous voyons éclore les efforts d'un groupe citoyen mobilisé depuis près de deux ans. Nous saluons la force d'engagement, la persévérance et la créativité des volontaires de LocoMotion Ville-Marie. Nous avons très hâte de participer à la suite! », a ajouté Arno Robin, co-fondateur et directeur général de LESPACEMAKER.

Appel à la communauté

Vous avez un véhicule à mettre à disposition du voisinage? En collaborant avec les bénévoles, vous pourrez l'afficher sur la plateforme web et contribuer à une mobilité plus saine et active pour votre communauté.

À propos de LocoMotion

Présent dans 11 quartiers à Montréal et actif dans Ville-Marie depuis 2022, LocoMotion est le réseau québécois qui permet de rouler autrement en partageant plus et en décidant ensemble. Le déploiement de flottes collectives par et pour les citoyennes et citoyens permet de réduire le nombre de véhicules automobiles sur le territoire. Le projet donne l'occasion à la population de s'impliquer activement dans leur communauté pour transformer leur milieu de vie et le rendre paisible, solidaire et écologique.

À propos de LESPACEMAKER

LESPACEMAKER est un espace collaboratif de fabrication, d'apprentissage, d'exploration et de partage de savoirs. Nous accompagnons également des groupes citoyens locaux dans divers projets visant à rendre notre quartier plus durable et juste.

INFORMATIONS

Lien vers le site internet : https://info.locomotion.app/ville-marie/

