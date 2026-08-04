Lockton présente Lockton SAGE : La première plateforme unifiée d'intelligence d'entreprise du secteur

Conçue spécialement pour mettre toute la puissance des données exclusives de Lockton, de ses analyses avancées, de ses capacités propulsées par l'IA et de son expertise spécialisée au service de la prise de décisions des clients, à grande échelle

KANSAS CITY, Missouri, 4 août 2026 /CNW/ - Lockton, la plus importante société privée de courtage d'assurance et de gestion des risques au monde, a annoncé aujourd'hui la disponibilité accrue de Lockton SAGE, sa plateforme d'intelligence d'entreprise conçue spécialement pour mettre toute la puissance des données exclusives de Lockton, de ses analyses avancées, de ses capacités propulsées par l'IA et de son expertise spécialisée au service de la prise de décisions des clients.

D'abord déployée au sein de Lockton Re, la solution SAGE de Lockton est maintenant étendue à l'ensemble des activités de l'entreprise aux États-Unis, avec des capacités couvrant les solutions de gestion du risque, les solutions pour le personnel et la réassurance.

Alors que les entreprises prennent des décisions de plus en plus complexes en matière d'effectifs, de finances et de risques , bon nombre d'entre elles sont confrontées à des données déconnectées, à des perspectives cloisonnées et à une vague croissante d'outils d'IA autonomes qui ne parviennent pas à brosser un tableau complet.

« Aucune entreprise n'est mieux placée que Lockton pour mener ses clients à l'ère de l'IA, mais la technologie seule n'est jamais l'avantage ; l'impact réel provient de la combinaison d'une intelligence puissante et de personnes exceptionnelles », a déclaré Ron Lockton, président et chef de la direction de Lockton. « Nos données, notre technologie et notre expertise ont été développées ensemble au fil du temps, et non greffées à la faveur d'acquisitions. Elles fonctionnent donc de façon intégrée. Nous avons conçu Lockton SAGE pour rendre nos conseillers encore plus performants, en leur fournissant les connaissances nécessaires pour offrir aux clients une façon plus intelligente et plus personnalisée de gérer les risques et d'obtenir de meilleurs résultats. Les entreprises qui se démarqueront au cours de la prochaine décennie seront celles qui sauront associer des technologies de pointe à des personnes exceptionnelles, et c'est exactement sur cela que nous concentrons nos efforts. »

Lockton SAGE a été conçue pour rassembler tous les éléments.

Lockton SAGE utilise des capacités fondées sur l'intelligence artificielle pour cerner les tendances, les priorités et les recommandations qui comptent le plus pour les activités de chaque client.

Des données à la décision -- à grande vitesse

Lockton SAGE relie les politiques, les devis, les réclamations et les expositions, appliquant l'analyse fondée sur l'intelligence artificielle à l'expérience humaine pour fournir aux clients des conseils plus rapides et plus intelligents lorsque les décisions comptent le plus. En découvrant les tendances, en anticipant les risques émergents et en formulant plus tôt des recommandations concrètes, la plateforme aide les entreprises à atténuer les problèmes avant qu'ils ne prennent de l'ampleur, à réduire les coûts aujourd'hui tout en renforçant leur résilience financière et opérationnelle pour l'avenir.

Ce que les clients reçoivent

Pour les clients, il s'agit de passer d'une plateforme d'assurance fixe à un environnement opérationnel personnalisé - un environnement qui combine les meilleurs services de leur catégorie à une expérience conçue en fonction de leurs activités, de leurs priorités et des mesures qui comptent le plus.

À chaque étape du cycle de vie de l'assurance, Lockton SAGE traduit l'intelligence connectée en une profonde compréhension de l'activité du client et de son profil de risque, jumelés à des renseignements propres à leurs buts et objectifs -- des données qui amorcent le processus au conseil qui suit le placement :

Des données plus riches, un effort moindre - La collaboration en temps réel et la saisie automatisée des données remplacent la collecte manuelle d'informations, ce qui réduit le fardeau administratif lié à l'achat et à la gestion de couverture tout en offrant une vue plus complète et de meilleure qualité des risques de chaque client.





La collaboration en temps réel et la saisie automatisée des données remplacent la collecte manuelle d'informations, ce qui réduit le fardeau administratif lié à l'achat et à la gestion de couverture tout en offrant une vue plus complète et de meilleure qualité des risques de chaque client. Une analyse approfondie - Les aperçus couvrent toutes les expositions d'un client et vont au-delà de l'analyse comparative générique pour adopter des perspectives personnalisées et prospectives du profil de risque particulier du client.





Les aperçus couvrent toutes les expositions d'un client et vont au-delà de l'analyse comparative générique pour adopter des perspectives personnalisées et prospectives du profil de risque particulier du client. Une structure plus intelligente - Les clients obtiennent plus d'options de transfert et de gestion des risques, avec une visibilité en temps réel des compromis financiers de toute structure de programme avant que les décisions ne soient finalisées.





Les clients obtiennent plus d'options de transfert et de gestion des risques, avec une visibilité en temps réel des compromis financiers de toute structure de programme avant que les décisions ne soient finalisées. Un positionnement optimisé -- Tous les produits, segments et assureurs font l'objet d'une analyse continue, ce qui permet aux clients de bénéficier de la meilleure compréhension possible du marché et de choisir les couvertures les plus efficaces.





Tous les produits, segments et assureurs font l'objet d'une analyse continue, ce qui permet aux clients de bénéficier de la meilleure compréhension possible du marché et de choisir les couvertures les plus efficaces. Davantage de services-conseils - L'efficacité axée sur la plateforme permet aux associés de Lockton de consacrer plus de temps aux services-conseils stratégiques - soutenue par les relations sur le marché qui sont les plus importantes pour défendre les intérêts des clients.

Conçue pour le long terme

Le statut d'entreprise privée de Lockton permet à l'entreprise d'adopter une vision à long terme et d'investir délibérément dans une architecture de plateforme souple, capable de continuellement adopter des modèles d'IA de pointe pour repenser la façon dont les entreprises évaluent les risques. Le résultat est une plateforme conçue pour continuer à innover, à s'adapter et à évoluer au rythme des besoins des clients -- en anticipant les exigences du marché plutôt qu'en y réagissant.

« Le marché regorge d'outils, mais les clients ont besoin de la bonne intelligence -- connectée, contextuelle et conçue en fonction de la façon dont ils prennent réellement leurs décisions. Lockton SAGE est notre engagement à fournir exactement cela. Ce n'est pas un produit unique. Il s'agit de l'expertise collective de Lockton, travaillant de concert pour donner plus de confiance à chaque client à chaque point de décision. »

-- Claude Yoder, responsable des données, de l'analyse et du numérique chez Lockton

Lockton SAGE crée une base évolutive pour l'innovation continue, augmentant ainsi la valeur que Lockton apporte à chaque relation client. Et comme Lockton SAGE continue de développer de nouveaux renseignements au fil du temps, sa valeur cumulative augmente à mesure que Lockton et ses clients poursuivent leur croissance, fournissant aux associés de Lockton les outils et les connaissances nécessaires pour offrir des conseils plus éclairés et plus percutants. Pour en savoir plus, visitez LocktonSAGE.com.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est aussi ce qui fait son excellence : l'indépendance. Le statut d'entreprise privée de Lockton permet à ses quelque 15 000 associés, présents dans plus de 180 pays, de se consacrer exclusivement aux besoins de ses clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à son expertise mondiale, Lockton possède la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables.

SOURCE Lockton

PERSONNE-RESSOURCE : Adam Sechrist, directeur des communications d'entreprise aux États-Unis, 913 488-9104, [email protected]