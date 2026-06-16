Lockton nomme Stéphane Lespérance au poste de PDG de sa division canadienne

Lespérance a pour mission de proposer des solutions axées sur le client en matière de risques, de ressources humaines et d'avantages sociaux conçues pour les entreprises canadiennes

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination stratégique de Stéphane Lespérance, un vétéran du secteur, au poste de chef de la direction de la nouvelle division canadienne de Lockton dédiée au commerce de détail. Cette nomination marquante souligne l'engagement de l'entreprise à fournir un accompagnement-conseil de haut niveau et de qualité supérieure aux entreprises canadiennes.

Stéphane Lespérance

Largement reconnu comme l'un des leaders du secteur canadien de l'assurance, Stéphane se joint à Lockton après 24 années passées à occuper des postes de direction de plus en plus élevés chez Aon Canada, où il a exercé les fonctions de président depuis 2019, puis de président et chef de la direction depuis 2025. Son bilan éprouvé en matière d'amélioration des services aux clients, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies complexes de gestion des risques pour de grandes organisations multinationales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que par la constitution d'équipes-conseils d'élite, le place dans une position unique afin de définir la prochaine phase des activités canadiennes de Lockton.

Cette nomination reflète la volonté de Lockton de bâtir une organisation dirigée par des Canadiens pour soutenir les entreprises qui évoluent dans un environnement opérationnel dynamique, confrontées à des pressions croissantes en matière de solutions de risques et de ressources humaines.

« Le Canada est l'un des dix premiers marchés d'assurance au monde, avec une économie sophistiquée et connectée à l'échelle mondiale, où les entreprises font face à des risques de plus en plus complexes et interdépendants », a déclaré Ron Lockton, président du conseil d'administration et chef de la direction de Lockton. « Dans le cadre de nos relations de longue date au Canada, nous avons constamment entendu parler de la nécessité d'une spécialisation plus poussée et d'un modèle de conseil véritablement centré sur le client. La structure indépendante de Lockton nous permet de répondre à ce besoin de manière significative. Le recrutement d'un leader de la trempe de Stéphane témoigne de la solidité et de l'attrait de notre modèle à capital fermé. Il apporte l'expérience, la crédibilité et la vision stratégique nécessaires pour offrir une expérience-conseil de premier ordre aux clients de partout au Canada. »

L'approche de Lockton au Canada consiste à déployer son modèle indépendant à capital fermé sur un marché où les entreprises des segments moyen et grand cherchent des conseils plus personnalisés sur l'ensemble des défis liés aux risques et à la main-d'œuvre. La stratégie de la société combinera un leadership canadien et un jugement ancré dans le marché local avec une expertise mondiale, en alignant la division de courtage au détail canadienne sur le réseau mondial de Lockton afin d'offrir des produits et services distinctifs sur le marché canadien et de mieux servir les entreprises qui y exercent leurs activités.

« Plus que jamais, les entreprises canadiennes ont besoin d'un partenaire qui comprend l'environnement de risque de plus en plus complexe auquel elles font face, qu'il s'agisse de l'incertitude commerciale et des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des cybermenaces, des pressions sur la main-d'œuvre, de la hausse des coûts des avantages sociaux, de la résilience climatique ou des défis propres à chaque secteur », a déclaré Stéphane Lespérance, chef de la direction entrant de la nouvelle division canadienne de Lockton dédiée au commerce de détail. « Le modèle indépendant de Lockton est particulièrement pertinent pour le marché canadien d'aujourd'hui. Il offre la liberté de bâtir une plateforme véritablement axée sur le client, ce qui nous permet de nous concentrer sur le succès à long terme de nos clients. Je suis enthousiaste à l'idée de réunir une équipe collaborative d'experts pour obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients canadiens. »

Cette nomination s'appuie sur le travail de longue date de Lockton auprès de clients canadiens et d'entreprises multinationales ayant des activités au Canada. Lockton communiquera de plus amples informations dans les mois à venir, à mesure qu'elle continue de constituer son équipe de direction canadienne, de renforcer sa présence sur le marché local et de développer ses capacités de conseil améliorées.

À propos de Stéphane Lespérance

Fort de près de 30 ans d'expérience en gestion des risques, Stéphane Lespérance a élaboré et mis en œuvre avec efficacité des stratégies de programmes d'assurance pour de grandes organisations multinationales, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il a passé 24 ans à occuper des postes de direction chez Aon Canada, où il a exercé les fonctions de président depuis 2019, puis de président et chef de la direction depuis 2025. Il est également président du conseil des gouverneurs de l'Institut d'assurance du Canada. Stéphane a étudié la gestion des risques à l'Université du Québec à Montréal et a complété des programmes de formation destinés aux cadres à la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern ainsi qu'à la Booth School of Business de l'Université de Chicago. En dehors de son travail, Stéphane est un triathlète compétitif qui aime passer du temps avec sa famille.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton, c'est également ce qui en fait un meilleur partenaire : son indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses quelque 15 000 collaborateurs, qui exercent leurs activités dans plus de 160 pays, de se concentrer exclusivement sur les besoins de leurs clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à une expertise qui rayonne à l'échelle mondiale, Lockton offre la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. La filiale canadienne de Lockton exerce ses activités sous le nom de Lockton Brokers, ULC.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.lockton.com.

SOURCE Lockton

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