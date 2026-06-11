Les revenus de Lockton pour l'exercice 2026 passent à 4,5 milliards de dollars

Six années consécutives de croissance organique à deux chiffres stimulent la performance globale

KANSAS CITY, Missouri, 11 juin 2026 /CNW/ - Lockton, la plus grande société de courtage d'assurance indépendante et privée au monde, a annoncé aujourd'hui de solides résultats financiers pour l'exercice 2026. Ses revenus mondiaux ont augmenté de 12 % sur un an pour atteindre environ 4,5 milliards de dollars, y compris une croissance interne de 11 %, ce qui témoigne d'une dynamique soutenue dans l'ensemble de l'entreprise et d'investissements continus dans les talents, la technologie et les capacités mondiales.

Cette performance marque la sixième année consécutive de croissance interne à deux chiffres pour Lockton, soulignant la solidité de ses relations client, de son modèle d'affaires diversifié et de sa stratégie d'investissement à long terme.

« L'exercice 2026 a été une autre année exceptionnelle pour Lockton », a déclaré Ron Lockton, président du conseil et chef de la direction. « Nos résultats reflètent la confiance que nos clients nous accordent, la qualité de nos collaborateurs et les avantages de notre modèle privé et indépendant. Notre structure nous permet d'investir dans un horizon à long terme, de nous adapter rapidement à l'évolution des besoins de nos clients et des marchés et de réinvestir continuellement dans les capacités, les perspectives et les innovations qui aident nos clients à composer avec un environnement de risque de plus en plus complexe. »

Performance résiliente dans un marché difficile

Les résultats de Lockton ont été particulièrement solides compte tenu des conditions de marché au cours de l'exercice 2026, qui s'est terminé le 30 avril. Les tarifs mondiaux de l'assurance des biens ont fléchi à mesure que les capacités de couverture se sont accrues et que la concurrence s'est intensifiée, tandis que les branches d'assurance dommages-responsabilité aux États-Unis ont continué de subir des pressions sur les prix et une hausse des coûts liés aux sinistres. Dans ce contexte, la plateforme diversifiée de Lockton a permis une croissance équilibrée dans toutes ses régions et lignes d'activité.

Lockton International et Lockton Re ont toutes deux enregistré une croissance d'environ 15 %.

Les activités aux États-Unis ont affiché une huitième année de croissance à deux chiffres, malgré des conditions inégales entre les régions et les gammes de produits.

Faits saillants pour les États-Unis

Les activités de Lockton aux États-Unis ont connu une nouvelle année solide, poursuivant une dynamique de croissance soutenue sur l'ensemble du marché. Les revenus aux États-Unis ont atteint un peu moins de 3 milliards de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l'an dernier, marquant la huitième année consécutive de croissance à deux chiffres pour l'entreprise aux États-Unis.

Cette performance a été soutenue par une forte fidélisation de la clientèle et une croissance continue dans des secteurs clés de l'entreprise. Appuyée par l'un des groupes de producteurs les plus solides de l'industrie et des équipes de services hautement collaboratives, Lockton a atteint un taux de rétention du chiffre d'affaires client de 94 %.

L'entreprise a également continué de renforcer sa plateforme aux États-Unis en élargissant les secteurs d'activité et les pratiques spécialisées à l'échelle nationale dans l'ensemble des solutions liées aux risques et aux ressources humaines. Dans les ressources humaines, les revenus ont dépassé 1 milliard de dollars pour la première fois, reflétant une demande soutenue pour des services intégrés de prestations sociales, de programmes de bien-être et de services-conseils. Ensemble, ces investissements concentrent l'expertise, améliorent la cohérence et rendent les capacités avancées plus accessibles aux clients sur tous les marchés.

Faits saillants à l'international

Les activités internationales de Lockton ont également connu une excellente année, poursuivant sur la lancée dans des marchés clés. Malgré des conditions inégales entre les régions, l'entreprise a réalisé une croissance de 15 %, favorisée en partie par une croissance de 27 % dans les ressources humaines et par la vigueur continue dans les gammes de détail et de spécialités.

Lockton a également continué de renforcer sa plateforme internationale au cours de l'année, élargissant ses activités en Suisse, en Arabie saoudite et en Italie, tout en investissant davantage dans son modèle opérationnel, son leadership et ses équipes de service à la clientèle en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et dans le Pacifique. Ensemble, ces investissements reflètent une stratégie délibérée visant à se rapprocher des clients, à exercer ses activités avec une plus grande pertinence à l'échelle locale et à offrir une expertise intégrée au-delà des frontières alors que les risques deviennent de plus en plus mondiaux et interconnectés.

Lockton Re

Lockton Re, l'activité mondiale de réassurance de la société, a poursuivi sa solide trajectoire en assurant une croissance significative soutenue par des relations élargies avec les clients, une expansion géographique et des investissements ciblés dans les ressources humaines, le leadership et les capacités. L'entreprise a bénéficié d'une demande accrue de services consultatifs sophistiqués alors que les assureurs devaient composer avec l'évolution de la dynamique du marché, des contraintes de capital et des défis d'optimisation du portefeuille.

Lockton Re a continué de renforcer ses capacités en matière de marchés de capitaux et de services-conseils en capital, d'améliorer ses solutions de portefeuille globales et d'investir dans des offres de cybersécurité et de crédit, positionnant l'entreprise de manière à soutenir ses clients à travers un plus large éventail de solutions de transfert des risques et de capital. Ces investissements renforcent le rôle de Lockton Re en tant que partenaire à long terme pour ses clients dans un contexte de conditions changeantes dans la réassurance et les marchés de capitaux.

Technologie, intelligence artificielle et innovation

Au cours de la dernière année, Lockton a fait d'importants investissements dans les données, l'analyse et l'intelligence artificielle afin d'optimiser le service à la clientèle, d'améliorer la vision et d'outiller les associés dans l'ensemble de sa plateforme mondiale. Ces efforts sont au cœur de la stratégie du cabinet, qui consiste à diriger grâce à une expertise en services-conseils, tout en réduisant les frictions et en augmentant la cohérence dans la manière dont les clients sont servis.

Au centre de ce travail se trouve Lockton SAGE, un écosystème technologique exclusif, basé sur l'IA, conçu pour connecter données, analyses et expertise pour fournir des renseignements plus judicieux, permettre des décisions plus rapides et offrir une plus grande confiance dans les décisions d'affaires essentielles. Le déploiement élargi de la plateforme commencera au cours de l'exercice 2027, et des investissements continus sont prévus dans les capacités numériques, d'analyse et de données.

« L'intelligence artificielle redéfinira tous les aspects du risque et de l'assurance », a déclaré Ron Lockton. « Nous considérons l'IA comme un accélérateur de l'expertise humaine et non comme un substitut. Nous mettons l'accent sur l'utilisation de la technologie pour améliorer le jugement, les perspectives et la valeur que nous offrons à nos clients. »

Culture et talents

Les performances de Lockton continuent d'être soutenues par sa culture et son personnel uniques. L'entreprise emploie près de 15 000 associés à l'échelle mondiale et est régulièrement reconnue comme un employeur de choix. Pendant l'exercice financier 2026, Lockton a reçu de nombreuses distinctions dans son secteur d'activité ainsi qu'en tant qu'employeur partout dans le monde, y compris Best Places to Work in Insurance de Business Insurance, Employees' Choice Awards de Glassdoor, U.S. Best Managed Companies de Deloitte Private et du Wall Street Journal, ainsi que Global Broker of the Year d'Axco, entre autres.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton est aussi ce qui en fait sa supériorité : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses près de 15 000 associés qui font des affaires dans plus de 160 pays de se concentrer uniquement sur les risques et les besoins en matière d'assurance de ses clients. Grâce à son expertise partout dans le monde, Lockton possède la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, visitez le site www.lockton.com.

SOURCE Lockton

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